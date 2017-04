Atracadero de sombras: El vacacionista

Durante 28 años consecutivos, en cada Semana Santa, Horacio Vizcaíno se iba a Cuyutlán en compañía cada vez de distintos amigos, provenientes todos ellos del jalisciense pueblo de Mazamitla. El festival vacacional, su particular aquelarre de cada año, lo preparaba esmerándose con mucho tiempo de anticipación. Y entonces, en todo ese lapso, a cualquier hora, incluso en las madrugadas, su perico Matías lanzaba la letanía interrogándolo reiterativamente: ¿Ya te vas pal, mar cabrón? Entretanto, su perra Kenia presentía la soledad que se le avecinaba con la partida de su amado Horacio, quién, en su primer viaje al popular balneario salinero, reunía la sencillez de un ordeñador de vacas eventual, pero pegada a la arrogancia de su apostura, plena a sus 25 años.

“De frente al Océano Pacífico, el tradicional sarao de la Noche Internacional, en la terraza del hotel Siete Mares, está casi a punto de comenzar. La orquesta de Los Violines de Villafontana, proveniente de Guadalajara, da los últimos toques de afinación. Mientras, cada asistente luce el atuendo exigido para el selecto baile. Lo más chic de la sociedad de Jiliotupa, junto a otras tantas personalidades de Jalisco, ahí se han dado cita, entre el jolgorio del bienestar que da la solvencia y el prestigio de los presentes. La brisa marinera, por su parte, cómo que logra excitar aún más, en cada mesa, las sonrisas de este esplendoroso instante. La típica Rotonda, el bar circular a un costado de la terraza, está ya atiborrada a su vez de distinguidos comensales. De la misma forma, no está por demás remarcarlo, su ebriedad inicial no delimita desde luego su admirable elegancia”.

El periódico de la región La Costa, había publicado en su sección de Sociales la nota anterior, que Horacio recorre con el irónico pulso estilado en su cerebro.

A la vez que curiosea la nota en voz alta, impuesto ese dejo irremediable de fino sarcasmo, resucita por enésima ocasión sus fulgurantes incursiones en el famoso balneario cuyutlanense que, dicen que en tiempos del gobernador Enrique O. de la Madrid, incondicional de don Porfirio, el dictador, significaba el de mayor empaque social para los naturales de estos territorios. Sin embargo, ahora ha llegado a ser, estrictamente, un destino vacacional clasemediero y, en el último de los rangos, la jerarquía turística recaería en los incondicionales visitantes supuestos como bastimenteros. A excepción del evento reseñado en el periódico, como una añoranza del lustre de un pretérito inmediato en la mente de Horacio, allí predominaba el tejido excepcionalmente popular. Ese que, para Horacio, significó por tantos años el estímulo fervoroso de vida, manifiesto entre las carpas casuales y austeras asentadas en esa playa de arena negruzca. La que, de tan amplia y caracterizándole la línea interminable de sus sombrillas multicolores, a un acompañante de Horacio le llegó a repercutir, acaso absurdamente cuando una vez se dejó ver una insospechada bruma mañanera, la memoria de Muerte en Venecia, filme de Luchino Visconti, basado en la novela del mismo nombre de Thomas Mann.

A Horacio, se le daba fácilmente el placer. Y varias mujeres propiciaron el encuentro de su olorosa testosterona. Ante esas circunstancias, cada año, inaplazablemente en 28 Semanas Santas, una hembra distinta acudía a su carpa para consumar el encantamiento de la virilidad de Horacio. Y fueron hembras desde empleadas domésticas de casas ricas, hasta estudiantes provenientes de estas mismas que, jugándole por su cuenta a la aventura, viajaban sin sus padres y, por lo tanto, portando precario dinero y, también en consecuencia, disfrazadas de hippies anacrónicas trasladándose en aventones. Lo mismo le daba a él una incipiente viuda que una otoñal casada, o una mesera nativa del lugar, o, en una ocasión triunfante para Horacio, hasta una culta científica mulata, afiliada a la UNESCO. Maduras o tiernas, rupestres o ilustradas, pobres u opulentas, prietas o güeras, era lo mismo para él: nunca más las volvería a ver, si bien la prioridad había sido el deseo satisfecho, pero al margen de ofrendar sin vacilaciones el corazón de su parte, y siempre, al fin de la jornada, impuesta por él mismo la despedida sin retorno.

Una vez, caminando Horacio y Lucrecia rumbo a la antigua estación ferrocarrilera, sobreviviente aquélla del maremoto de 1931, le rememoraba como, siendo ella una niña, vio prácticamente desaparecer el pueblo, tragado por el mar bajo las toneladas de una gigantesca Ola Verde. Mediante la guía de Lucrecia, Horacio logró conocer la historia del poblado entre su resplandor y el desastre. Y cómo alcanzó, poco a poco, a levantarse para ser de nuevo un atractivo turístico, abarcando su auge más allá de sus confines territoriales, hasta llegar a todos los espacios fronterizos de su límite estatal.

Soy Horacio, Lucrecia. ¿Me recuerdas? No sé si existas. ¿Fue hace cuánto tiempo? Hoy, recordé los raspados de Cuyutlán, enfrente del jardín principal; el único jardín, pues. ¿Y el malecón, seguirá igual, entre ese bullir de turistas y los ecos de alguna marimba no chiapaneca sino local? Jamás podré olvidar los hermosos y viejos hoteles de madera frente al mar. El Siete Mares era el moderno en aquellos días y en donde se celebraban esos fiestones exclusivos. ¿Vivirá aún ese hotel? En cierta fecha, logré colarme a uno de sus reventones que anunciaban de disfraces. Lo recuerdo muy bien: llegué disfrazado de Charles Lindberh, pero sin su clásica chamarra debido por supuesto al calor costeño. Además, ni siquiera la llevé al viaje. No obstante, si portaba la vestimenta a la Lindbergh, e incluso repartí a unas damitas varias tarjetas de presentación impresas en Mazamitla, en las cuales me “mostraba” –siendo el ocasional usurpador del Espíritu de San Luís- bajo una fotografía del auténtico Lindberh posando arriba de su avión. Esa noche, creyéndome un deseado Lindberh tropical, bailé nada más con Petra, quién protagonizaba a Marlin Monroe. En realidad, parecía ser su doble. Y así se lo hice saber estando ya muy calientes en mi pequeña carpa, antes de quitarle sus zapatillas blancas y el vaporoso vestido del mismo color…a pesar de su ridícula peluca obviamente platinada. Pero, ¿qué me cuentas de ti? Ahora yo tengo 57 años y nunca me casé, y padecí un accidente que me dejó inválido la mitad de mi cuerpo y un tanto destornillada mi mente. Vivo solo. Bueno, no tan solo. Me acompaña mi viejo amigo Matías, mi loro hablador. Se sabe de memoria y de corridito 28 nombres de mujeres. Y tú nombre está entre ellas. Y cómo no, si eras la frondosa morena, hija del pescador don Ambrosio, con quien probé los más maravillosos ostiones. Tenías tú, a tus 45, piernas de tenista internacional y culo de bailarina exótica. ¿Y tú, cómo cargarás ahora tus 77 años? Espero que mi amigo Julián te entregue esta carta, aprovechando sus vacaciones en mi añorado balneario. Te mando un beso. Charles Lindberh, tu servidor.

