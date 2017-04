MicroOpinión

“Sin v3$#! no hay violación … Si te gusta no te hagas pendeja. Hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas…” exclamó el líder estudiantil del 68. Ayer Marcelino Perelló lanzó soeces y misóginas opiniones con respecto al caso de Los Porkys. Esta es la mentalidad a la que millones de mexicanas se enfrentan día a día. Ser un “intelectual” no significa ser una buena persona.

