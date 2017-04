Sociedad del conocimiento: La pasión de nuestro Señor

Desde la perspectiva religiosa estaremos viviendo la próxima semana el evento más significativo de la religión cristiana: la cena y la crucifixión de Jesucristo -la Pasión de nuestro Señor-, sobre este hecho los cuatro relatos evangélicos por separado complementan el escenario.

Mateo, Marcos y Lucas incluyen en sus narraciones la traición, la preparación de la cena pascual, la última cena –con su respectiva Eucaristía-; la agonía en el huerto, el arresto y la comparecencia de Jesús ante Caifás; el interrogatorio y la condena por blasfemia; dan a conocer: las negaciones de Pedro; la presentación del Mesías ante Pilato; los cuestionamientos de Pilato, con el intento de ponerlo en libertad: “¿Eres Tú el rey de los judíos?”, y la respuesta de Jesucristo: “Tú lo has dicho”.

Detallan el fracaso de Pilato de poner a Jesús en libertad en ocasión de la fiesta, frustrado por la demanda del pueblo por Barrabás; describen como cedió Pilato a la insistencia de Caifás y su gente; la entrega de Jesús a los judíos después de haberlo azotado; la historia de la Crucifixión: rasgaduras a las vestiduras del Mesías, el letrero sobre la cabeza, la burla de los sumos sacerdotes, la obscuridad sobrenatural a la muerte de Jesús, el rasgón del velo del Templo.

En los tres relatos está la confesión del centurión, la petición del cuerpo del Mesías a Pilato y su entierro, envuelto en una sábana blanca de lino limpia, en el sepulcro de José excavado en la roca cerca del lugar; mas también existen diferencias entre uno y otro: ampliaciones, no adiciones, como en Marcos, en los capítulos 14 y 15, detalla las burlas de los soldados a Jesús en el Pretorio –recinto romano- y el cuestionamiento a grito de éste desde el madero: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”.

Marcos es el único que señala lo que Jesús dijo del Templo: “Hecho con las manos” y en observar los falsos testigos no concordaban entre sí; así como el hecho de que Pilato pidiera pruebas de la muerte de Cristo, en sus escritos. Mateo es quien más remarca sobre la posición de Jesús como el Cristo, pero amplía la información como el lavado de manos de Pilato, el sueño de la esposa de Pilato, la resurrección de los santos después de la muerte de Cristo, con el terremoto y la apertura de las tumbas.

Mateo enfatiza el carácter mesiánico de Jesús, Lucas destaca el amor universal y presenta la pasión como el gran acto mediante el cual se realizó la redención de la humanidad. Lucas es el único que cita la declaración de Pilato de que no encuentra culpa alguna en Jesús, y el interrogatorio realizado por Herodes; también detalla del ángel que vino a fortalecer a Jesús en su agonía en el huerto, así como las palabras vertidas por sus verdugos; el episodio del ladrón arrepentido y la última expresión desde el madero por el Mesías: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”; destaca el efecto producido sobre los espectadores la muerte de Jesús, el regreso a su casa de éstos golpeándose el pecho.

Los primeros tres evangelios complementan la historia de la pasión, el cuarto relato (Juan) es distinto, ofrece un relato independiente, fue escrito en una fecha posterior. Juan no menciona la institución de la Sagrada Eucaristía, la agonía en el huerto, o el juicio o la condena ante Caifás; de igual forma no escribió la intención de Pilato de liberar a Jesús, ni haberlo entregado a los judíos, ni narra de la presencia de la madre en el madero, mas sí describe la perforación del costado causada por la lanza del soldado y cómo las piernas de todos fueron quebradas menos la de Jesús porque ya estaba muerto.

Para despedirme. Han transcurrido 1984 años desde la pasión, ¿cambió la humanidad? El escrito es parte de envíos que nos han hecho llegar; suprimimos en citas el número de versículos por los caracteres. La próxima semana terminamos con el análisis.

