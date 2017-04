Desmiente Sonora Tropicana contrato para el Festival del Volcán

Solo le preguntaron si estaba disponible, pero no contrataron

Podría PGR cancelar este festival por no pagar derechos de autor

Infoecos/Colima.-

Nuevamente este año, el Festival del Volcán empieza con engaños el anuncio de artistas a este evento, ya que en el programa oficial se anuncia la visita de la Sonora Tropicana para el sábado 6 de mayo, y nuevamente, como el año pasado sucedió, esta agrupación desmintió que estuviera contratada para venir a este evento.

Según comentó vía telefónica, Saturnino García Ortiz, dueño de la agrupación, comentó que hasta el día de hoy, no ha sido contratada la agrupación para el Festival del Volcán, ya que solo hace tiempo le preguntaron si tenía la fecha disponible, pero ya nunca se volvieron a comunicar, por lo que esperamos que este año sí venga y no sea cancelada como el año pasado en que se anunció y no se presentó, poniendo así en duda la capacidad y credibilidad del organizador de este evento, Davide Arenas, quien está metiendo en serios conflictos la realización de esta segunda edición del festival.

Esto lo decimos, porque según informes oficiales, el director de Cultura del Ayuntamiento de Colima se ha negado a hacer el pago correspondiente del año pasado a la Sociedad de Autores y Compositores de Música de México, según informó el delegado en el estado, Xavier Valdez.

Por ello, como esta ley es federal, en caso de negación del pago de estos derechos de autor, es la PGR quien interviene en caso extremo, ante negativa de pago.

Es así como ante esta rotunda negativa de Davide Arenas, director de Cultura y organizador del evento por pagar estos impuestos, se le hará un requerimiento al alcalde Héctor Insúa, para que pague estos impuestos en un plazo menor de cinco días.

De no hacer este pago, podría llegar el caso de que con la PGR, se detenga la realización de la 2ª. Edición del Festival del Volcán, del municipio de Colima, hasta no finiquitar el pago correspondiente de estos impuestos, y más que este año, viene el mero presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música en el país, Armando Manzanero Canchero.

