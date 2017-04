Lewis ganó el GP de China; Checo Pérez fue noveno

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, ganó por quinta vez en su carrera el Gran Premio de China, la segunda carrera del Mundial 2017 de Fórmula 1, disputado ayer en el circuito de Shanghai.

El mexicano de Force India, Sergio Pérez, tuvo una carrera complicada tras una mala largada que lo hizo perder posiciones importantes, luego un toque con el canadiense Lance Stroll lo obligó a una entrada no programada en las primeras vueltas, pero estuvo en el octavo puesto desde que salió y en la últimas vuelta no pudo mantener esa posición ante Magnussen, por lo que acabó noveno.

“Si consideramos dónde está el ritmo del coche, creo que es un excelente resultado”, declaró al finalizar la carrera.

Checo logró sumar dos puntos en esta segunda carrera de la temporada celebrada en el circuito de Shanghái mientras que su compañero de equipo, el francés Sebastian Ocon, quedó un puesto por detrás de él. “Fue importante para el equipo sumar con los dos autos”, apuntó.

Aunque no pasó a mayores, durante la carrera el tapatío tuvo un leve toque con el canadiense Lance Stroll (Williams), quien, según contó, se le metió y “no me dio ningún espacio, no sé si no me vio o qué paso con él, pero no tuve ningún espacio y prácticamente fue él quien hizo el contacto”, dijo.

La tercera prueba del certamen, el Gran Premio de Bahrein, se disputará el próximo domingo en el circuito de Sakhir y para ella explicó que harán “algunas mejoras en el monoplaza”.

