Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Propuestas de la Coparmex

Cuando el gobierno de Peña Nieto presentó el Acuerdo Nacional de Protección Económica y de Protección a la Economía Familiar que trajo a la memoria los “pactos” que presentaron hace años otros gobiernos priistas, la Coparmex –Confederación Patronal de la República Mexicana- no lo firmó (por la premura con la que se lo dieron a conocer y por considerarlo insuficiente), presentando su propio Acuerdo con metas concretas, cuantificables y calendarizadas, de los que presento algunos enunciados a continuación.

Eliminar por lo menos la mitad de los 37 programas sociales duplicados que identificó Coneval, algunos de los cuales pueden ser clientelares, como los “servicios a grupos con necesidades especiales”.

Tener en 2018 un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal.

Armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única, a más tardar en el 2018.

Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100 %, de las prestaciones laborales, que eliminó la última reforma fiscal.

Elaborar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga carga fiscal y que vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores.

Asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean más competitivos.

Actualizar en 2017 las métricas de pobreza en Coneval, con datos comparables a 2014.

Establecer un Consejo Fiscal, Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentando a tasas de 14 % anual.

Implementar verdaderos recortes al presupuesto público. Ya que, pesar de que ofrecieron recortes presupuestales, el gasto del Gobierno federal creció 5.9 %, de enero a noviembre del 2016.

El año pasado, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3 % más de lo esperado: 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que no solo no se utilizaron en reducir los precios de la gasolina, sino que, además, el gobierno de Peña Nieto incrementó considerablemente la deuda pública.

Reducción del dispendio de recursos públicos, disminuyendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015, el gasto presupuestal en comunicación social y publicidad se triplicó pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos.

Bajar las metas de reducción de homicidios que en el 2016 se incrementaron 21.5 %.

Establecer metas para reducir el robo de gasolinas, que según algunas fuentes, se ha quintuplicado en años recientes, al grado de que ante la competencia desleal y descarada, han cerrado algunas estaciones de gasolina.

Sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anticorrupción y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.

Detener el reparto de recursos de la Secretaría de Hacienda, a programas que tienen observaciones.

La Coparmex invitó al gobierno y a la sociedad a construir juntos un verdadero Acuerdo Nacional.

