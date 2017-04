Yamaha le quitó lo invicto al SNTE en el softbol

Infoecos/Colima.-

Yamaha, con ataque tempranero de seis carreras, derrotó 15-6 a SNTE, para ganar el juego de invictos del torneo de softbol Felipe Núñez Rodríguez, en duelo de la fecha 3, efectuado en la cancha de la UDIF.

Al arrancar el juego, los motores rugieron con un rallie que puso contra la pared a los maestros, estos contestan con 3 rayitas en la tercera para ponerse 3-6, pero un nuevo ataque de cuatro anotaciones en la cuarta sentenció el encuentro y le dio el tercer triunfo a Yamaha.

Gana Carlos Gamboa, con labor de 4 hits, un ponche y obsequió 10 bases. Pierde Sócrates González, con tarea de 9 imparables, ponchó a 4 y concedió 4 pasaportes. Al bat por Yamaha, Carlos Gamboa y Jesús Grajeda de 4-2.

En Las Moras, Módulos Peñitas logra su segundo triunfo al derrotar 12-7 a Tip Top; el éxito es para Cristian Larios, la derrota se la adjudica Marino Aguilera. Por los ganadores se reportan cuadrangulares de Carlos Quintero y Carlos Sáenz.

El juego entre Tecnológico de Colima y Materiales Camino Real no se pudo efectuar porque en la casa de estudios les dijeron a los jugadores que el campo no había sido solicitado, sin embargo, la directiva piensa que no lo facilitaron por encontrarse gozando de su periodo vacacional.

En esta jornada descansó el campeón Tecomán, que no ha tenido el inicio esperado, pues ha perdido en sus dos encuentros anteriores, 10-11 con Módulos Peñitas y 8-5 contra el líder Yamaha.

