Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

RENUNCIA INMINENTE. Al momento de redactar estas líneas se filtró en la prensa nacional y en los círculos políticos, la inminente renuncia del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, como un control de daños y una manera de paliar los costos políticos para el PRI de sostener a este mandatario tras el escándalo internacional del exfiscal de Nayarit preso en Estados Unidos por narcotráfico, evento que golpea al candidato del PRI a la Gubernatura, Humberto Cota, y que favorece al abanderado del PAN, Antonio Echavarría, hijo del exgobernador del mismo nombre. Es la crónica de una renuncia anunciada, como ya lo habíamos previsto aquí en una pasada columna. Los costos políticos para el PRI son demasiado altos, cuando se han filtrado acusaciones de corrupción en el entorno del gobernador Roberto Sandoval y este escándalo internacional del fiscal Edgar Veytia, procesado en la Unión Americana por tan grave delito. Si ya la elección se veía bastante cerrada, con esto se complica de forma tremenda. Veremos si alcanza el tiempo para que se recupere el candidato del tricolor, el cenecista Humberto Cota, quien sin deberla ni temerla está pagando los platos rotos a menos de dos meses de los comicios para Gobernador. Humberto Cota fue dirigente nacional de la CNC y es muy amigo de Mely Romero, la flamante subsecretaria de la Sagarpa. Veremos qué sucede en Nayarit y si aún se puede recuperar el PRI o es demasiado tarde y se tenga que entregar la plaza en ese vecino estado. BUEN PROSPECTO. Ha trascendido en el seno del PRI y en los círculos políticos que Paco Pérez Medina, titular del Incodis, sería un magnífico candidato para diputado local por el distrito II, sobre todo ahora que el campo está libre, ya que Nicolás Contreras buscará ser candidato a la Alcaldía de Colima. Veremos qué sucede. REFORMAS Y EQUIDAD. Las reformas electorales que suponen equidad horizontal y transversal en las candidaturas, obligando a que la mitad sean para mujeres, han generado problemas y presiones adicionales a todos los partidos, pues no hay muchas mujeres que tengan el potencial o que tengan trabajo político. Esta es una realidad. Este problema se resiente incluso en el seno del propio PRI, donde ha trascendido que las pocas mujeres que sí tienen posibilidades, ni siquiera quieren ser candidatas, lo cual va a complicar las cosas aún más. Debería de haber equidad al 100 %, en donde las candidaturas sean para los mejores perfiles, al margen de que sean hombres o mujeres. Es una reforma que ha generado problemas a los partidos. Veremos qué sucede. GABY BENAVIDES Y EL PAN. Desde el puerto de Manzanillo, la alcaldesa Gaby Benavides ha expresado a voz en cuello que seguirá en el PAN a pesar de Jorge Luis Preciado, quiera o no quiera el mandamás del blanquiazul en Colima. Gaby ha demostrado que tiene un gran potencial electoral al ganar en forma contundente la Alcaldía y al contar con el aprecio del pueblo. Para nadie es un secreto que hace equipo con Virgilio Mendoza, al margen de que este actor ahora milite en el Partido Verde. Seguramente, Gaby Benavides será senadora de la República, por donde la pongan, ya sea con las siglas del PAN o, si decide emigrar, de una alianza del PVEM y el PRI. La fuerza electoral y la capacidad política la tiene ella en función del trabajo con alto sentido social que viene desplegando con buena aceptación de todos los sectores sociales y productivos y con una alianza estratégica con el gobernador Ignacio Peralta. BANQUETAS Y COSTOS POLÍTICOS. Seguramente, azuzado por Leoncio Morán, Omar Suárez realizó un video donde demuestra las graves fallas del programa de banquetas del edil Héctor Insúa, con una erogación de 20 millones de pesos para la zona Centro de la ciudad con recursos federales. Hay grandes fallas en este proyecto, pero en honor a la verdad, hay que señalar que al edil capitalino, Insúa, le ha tocado pagar los platos rotos de los errores que no son de él, no son atribuibles al alcalde, sino que son responsabilidad del Instituto de Planeación Municipal de Colima, que dirige Jesús Ríos Aguilar. El proyecto de Insúa no era malo, tiene sus bondades, era necesario reponer las banquetas del Centro, lo malo es que se apegó a una mala asesoría y ahora Insúa paga los altos costos políticos que pueden tener un efecto electoral adverso para sus aspiraciones. LOCHO, CON UN PIE FUERA. Ya que hablamos del popular Leoncio Morán, de buena fuente me comentan que el exalcalde de Colima, ya tiene un pie fuera de la dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano, ya que este instituto político tiene proyectado apoyar a López Obrador y su partido Morena, a lo que Leoncio Morán se opone, lo cual no les gustó para nada a los dueños de la franquicia de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y el jalisciense Enrique Alfaro. La hebra se rompe por lo más delgado y en breve saldrá Locho de la dirigencia, a menos que se discipline y acepte las reglas nacionales que quieren sumarse a AMLO. Está en riesgo el proyecto de Leoncio Morán de retornar a la Alcaldía, si sale de la dirigencia de Movimiento Ciudadano, sobre todo por la fuerza que está cobrando Nicolás Contreras, eventual candidato de una alianza PRI-PVEM.

