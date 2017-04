Llegaron las vacaciones, esa aspiración necesaria en la escuela, en actividades laborales y otras responsabilidades donde las mujeres empoderadas trabajan en las instituciones de gobiernos o en la empresa privada, ellas también salen casi todo el día de la casa mientras que niñas, niños y adolescentes marchan a sus actividades escolares, desde la guardería hasta que la madre o padre los regresan al hogar.

En las vacaciones no es así, estaremos juntos las 24 horas del día. Entonces hay que prepararse para otras experiencias de relaciones con matices particulares, cuando esos menores reclaman atención de diferentes maneras. Aparecen palabras como: “Bájate de ahí”; “No tiren las pelotas”; “No uses mi celular”; “Arreglen las camas”; “Dale la tablet para que jueguen tranquilamente”.

También aquí, hay que prever una solución negociada en familia, que implica, quién jugará, quién acompañará a la playa, al jardín, a ordenar las habitaciones, etc., etc., etc.

Y llegan las amistades a compartir juegos de adultos, las chelas y cambia la idea edulcorada de mis hijos e hijas estáticos en las fotos que varía sustancialmente. ¿Quién tiene que atender los reclamos infantiles en los gritos, los llantos y llamadas majaderías, que molestan y aparece la violencia. Y se juzga a quien tiene la culpa de esa “mala educación”.

¿Qué hacer frente a tales desafíos?, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las prácticas para evitar la violencia con castigos y palabras duras?

En muchos lugares niños, niñas y adolescentes, viven bajo la amenaza de sufrir distintas formas de intimidación cuando están en sus casas, en las escuelas, en las comunidades, en las instituciones de protección o detención o en los espacios de trabajo, con independencia del período de vacaciones.

Factores como las actitudes discriminatorias, los estereotipos sobre los roles de cada género contribuyen, señala Paulo Sérgio Pinheiro (Río de Janeiro, 1944), doctor en Ciencias Políticas, experto en el Sistema de las Naciones Unidas en estudios sobre violencia contra los niños, niñas y adolescentes, quien explica:

“Las recomendaciones a la Asamblea General revelan que mientras las y los adultos continúen mirando a los niños como mini seres humanos con mini derechos, será muy difícil reducir la violencia, pues se niegan a escuchar lo que piensan y sienten los niños y niñas.” (http://www.cnv.gov.br/).

La mayor parte de la violencia contra niños, niñas y adolescentes es totalmente invisible, simplemente no existe en estadísticas nacionales o internacionales, es una historia del silencio.

A pesar de esa carencia de informaciones, investigaciones científicas, esa vulnerabilidad infantil a la violencia está frecuentemente ligada a su edad y sexo. Los niños y niñas más jóvenes son más vulnerables a la violencia física, y la violencia sexual afecta predominantemente a los adolescentes.

Los niños sufren mayor riesgo de violencia física y homicidios; por su parte, las niñas sufren mayores riesgos de violencia sexual, abandono y explotación sexual. Algunos niños y niñas, debido a su raza, su origen étnico, a una deficiencia física o mental o incluso a su condición socioeconómica, son particularmente más vulnerables.

El mensaje principal del estudio de Naciones Unidas es que ninguna forma de violencia es justificable.

Las familias tienen el mayor potencial para protegerles, pero tienen que ser amparadas para hacerlo. Proteger a los niños y niñas no significa tener derechos ilimitados sobre ellos y ellas, que solo quieren vivir en el presente, en un mundo de amor sin violencia las 24 horas del día.

*Maestra en Ciencias de la Comunicación

