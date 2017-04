Elección mexiquense

Con el arranque de las campañas electorales por las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit, automáticamente se abre la puerta a la sucesión presidencial del 2018, por lo que los partidos políticos con mayor presencia en el país tomarán estos procesos electorales como la prueba de fuego para afinar su maquinaria con miras a los comicios del próximo año, ya que para los dirigentes partidistas estas elecciones significan más que gubernaturas, alcaldías y diputaciones; su gran interés será conocer la popularidad que tienen en las preferencias electorales.

A pesar de que Coahuila y Nayarit no dejan de ser de gran importancia para los partidos políticos, la verdadera contienda electoral se centrará por la gubernatura del Estado de México, ya que no solo es uno de los pocos estados que no ha perdido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en toda su historia, sino que representa el bastión más importante del priismo, al ser considerado su centro de operaciones y lugar estratégico para orquestar sus campañas. Pero sobre todo, perderlo significaría un fracaso más para Enrique Peña Nieto, que marcaría la salida del PRI de Los Pinos.

Sin embargo, la oposición pareciera estar empecinada en complicarse las cosas, ya que cuando todo indicaba que la alianza PAN-PRD sería fulmínate para un PRI disminuido y desgastado, al final el ego y el hambre de poder de los dirigentes y aspirantes por la candidatura terminaron por hundir la alianza, lo que terminó por darle vida al candidato priista, Alfredo del Mazo, y una oportunidad inigualable para Delfina Gómez Álvarez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al colocarse como una de las favoritas con altas posibilidades de ganar la elección, al haber iniciado la campaña con una preferencia electoral por encima de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota y del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Zepeda Hernández.

Aunque las encuestas de estos primeros días colocan al priista Alfredo del Mazo como el puntero de la contienda, la realidad es que la diferencia es poca para sentirse seguro de la victoria, por lo que habrá que esperar un par de semanas para ver el comportamiento del resto de los candidatos, los cuales seguramente subirán o bajarán en preferencias conforme avancen las campañas, por lo que se prevé que para el priista será muy difícil mantener la ventaja que mantiene, sobre todo en un estado con más de 11 millones de electores en la que los partidos de izquierda y Andrés Manuel López Obrador han ganado terreno al priismo, sobre todo por la influencia que han generado los gobiernos de la Ciudad de México.

Sin duda, el proceso electoral del Estado de México, en mucho definirá la sucesión presidencial, ya que si el PRI logra retenerlo, automáticamente lo regresaría a la contienda, pero de perder la elección, los priistas sepultarían toda posibilidad de retener la presidencia bajo la siglas del PRI, por lo que solo le quedaría ir en alianza o buscar un candidato cómodo dentro de la oposición como Rafael Moreno Valle Rosas, que le podría garantizar impunidad.

Por el bien de México y de los mexiquenses, esperemos que los partidos de oposición recapaciten y reconsideren una alianza de facto que les permite derrotar al PRI, pero sobre todo, abrir las puertas de la alternancia en el Estado de México.

miguelinosan@yahoo.com.mx

Comentarios