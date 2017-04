Homenajearán a Sebastián en el Festival Internacional del Volcán

El escultor recibirá la presea Alejandro Rangel Hidalgo

Infoecos/Colima.-

En el marco del Festival Internacional del Volcán 2017, el Ayuntamiento de Colima, que preside Héctor Insúa García, honrará con la presea “Alejandro Rangel Hidalgo” al prestigiado escultor mexicano Sebastián (Ciudad Camargo, Chihuahua, México, 1947).

La presea “Alejandro Rangel Hidalgo” reconoce la trayectoria y proyección mundial de artistas mexicanos en diferentes ámbitos: pintura, escultura, literatura, danza, fotografía, artes plásticas; busca dar reconocimiento a estas joyas mexicanas cuya honradez intelectual y capacidad creativa han logrado revolucionar o embellecer el mundo. La presea fue bautizada, también en reconocimiento a un gran artista local, con el nombre de Alejandro Rangel Hidalgo. Este reconocimiento, materializado en forma de medalla con inscripciones y grabados, se entregará en una sesión solemne, celebrada en el marco del festival; tendrá lugar el día 30 de abril a las 6:30 de la tarde en el patio central del Ayuntamiento de Colima.

Colima tiene el privilegio de contar con diversas muestras de arte de Sebastián, cuyo nombre es Enrique Carbajal, por eso el presidente municipal de Colima anunció, a nombre de los habitantes de la capital que entregará la distinción al reconocido escultor.

El alcalde destacó que en Colima existe el Museo de Escultura Sebastián, la obra monumental La Palma del Camino Real de Colima, 20 metros de altura, ubicada en el norte de la ciudad capital del estado; El Pez Vela, de 30 metros, colocada en el puerto de Manzanillo; El Limonero, árbol de la vida, de 30 metros, en la ciudad de Tecomán, y El Atado, de 9.93 metros localizada en la parte frontal del Museo de Escultura Sebastián.

Además, el prestigiado escultor ha realizado obra para la Universidad de Colima, entre ellas La Esfera Colima, de 6 metros, ubicada en el campus central de esta institución educativa, y La Palma, de 10.5 metros en la Biblioteca de Ciencias.

Sebastián ha recibido reconocimientos a nivel mundial por importantes instituciones culturales, entre otros: recibió doctorados Honoris Causa: en 2008 por la prestigiada universidad americana The City College of the City University of New York; en 2005 por la Universidad de Chihuahua; por La Universidad de la Laguna en 2003, y en el 2008 por nuestra Universidad de Colima.

Su obra ha tenido exhibiciones itinerantes en diferentes ciudades del mundo; cuenta con más de 200 obras urbanas en diferentes partes del planeta, entre otras en Assilah, Marruecos, en San Antonio, Texas, Osaka y el Parque Imperial de Tokio, Japón, Dublín, Irlanda, Pekín, China, Nuevo México, Estados Unidos, Nagoya, Japón; Montreal, Canadá, Denver, Colorado, Estados Unidos.

Cabe destacar que la presea “Alejandro Rangel Hidalgo” se instauró el año pasado, entregándose en 2016 al artista visual Gilberto Aceves Navarro.

Comentarios