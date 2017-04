Checo Pérez llego séptimo en el GP Fórmula 1 de Bahréim

El mexicano Checo Pérez acabó séptimo en el GP de Bahréin, tercera carrera de campeonato del mundo de Fórmula 1. El resultado es bastante positivo para el piloto de Force India, puesto que salió muy atrás del cajón 17 y remontó diez posiciones. Vettel consiguió su segunda victoria de la temporada y es líder del Mundial.

Checo tuvo una salida brillante, adelantando cuatro posiciones para terminar la primera vuelta como decimotercero. Pero su rendimiento fue mejorando. Así en la vuelta siete, el mexicano superó a Jolyon Palmer. La remontada no se detuvo ahí porque Sergio salió favorecido de una colisión entre Sainz y Stroll, algo que le valió para colocarse noveno. En ese instante hizo parada en boxes y retomó la acción con neumáticos blandos.

El GP de Bahréin tuvo de todo y fue muy accidentado, teniendo siete abandonos: Fernando Alonso, Ericsson, Sainz, Stroll, Verstappen, Magnussen y Vandoorne. Checo Pérez siguió a lo suyo demostrando una gran destreza en la conducción.

La ambición de Pérez le valió para hacer dos adelantamientos más, primero rebasando a Grosjean y después a Hulkenberg. Situado en la séptima plaza supo administrar su ventaja respecto a los perseguidores, sin embargo, no pudo dar caza al grupo de cabeza. Checo no iguala su mejor resultado en F1 del 2012 (tenía 22 puntos a estas alturas, por los 14 actuales) pero sí consigue algo que hasta ahora no había hecho, como es puntuar en las tres primeras carreras. La próxima parada será Rusia, dentro de dos semanas.

