En volandas: Corrupción

La religión católica carece de discurso verosímil para castigar en la tierra, cielo, infierno o purgatorio a los políticos corruptos que, por desgracia, hormiguean nuestra vida pública (Colima no se escapa, pues hay varios modelos exportables). La justicia a la mexicana también cojea de ese pie, mano y cerebro, pues como nunca el flagelo enturbia todo y se liga a otro mayor, la delincuencia muy organizada, que deriva en la inseguridad padecida en cualquier ámbito.

Los exgobernadores de Tamaulipas y Veracruz fueron atrapados en coyuntura que desembocará en la percepción de un falso combate a la putrefacción política. El primero radicó en Florencia, capital del Renacimiento italiano; el segundo fue pescado en Guatemala. Ambos tuvieron facilidades para su escapatoria temporal.

Convengamos: la podredumbre está en el comportamiento ideológico de todos los partidos, soportada, incluso auspiciada, por una parte ciudadana. Ninguno se salva, tampoco pueden presentarse impolutos. No se aceptan redentores o mesías efímeros.

Está en peligro auténtico la viabilidad de país debido a que esa democracia aparente salió onerosa e incumplida, y las finanzas están alejadas de lo bonancible. Y vaya que soy renuente a juicios apocalípticos, periódicos en medios de comunicación, los cuales también deben colocarse en el escrutinio social porque son, en muchos casos, conniventes del desaseo oficial.

Emilio Lledó, filósofo español, dijo en una entrevista con el gran periodista Juan Cruz lo siguiente: “Cuando un país está regido por esta gente que piensa solo en hacer dinero, o en hacer dinero para los suyos, su grupo y sus clanes, están llevando al abismo a ese país”. Y remató: ese problema no se queda solo en las cosas materiales y en los negocios, sino que va más allá: está dentro del individuo, toca su condición humana. “La peor corrupción, la más tenebrosa, es la que afecta a la cabeza, la mente, la inteligencia”.

Lledó, en ese encuentro publicado hace seis años en El País, afirmó que no puede dejarse una nación “en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder…”, ups.

La solución para el filósofo tiene un pasadizo: “no la veo más que en la cultura. Cultura entendida como educación en la libertad, en la verdadera sabiduría… Me he quedado sorprendido por el anuncio de una universidad que decía que disponía de cafetería de lujo y pistas de pádel… Es vergonzoso que esto sea posible y que se anuncie como atractivo para los jóvenes. Esa actitud es la catástrofe para un país.”

Aunque muchos de nuestros dizque representantes nunca hayan estado cerca de La República de Platón o La política de Aristóteles, Lledó mencionó que la salvación de los Estados, pueblos y naciones “se da a través de la decencia y de la cultura. Esta no es una frase antigua, vale hoy. ¿Cómo va a defender lo público alguien que solo está pensando en lo privado y en lo de sus ‘amigantes’? Y me gusta esa palabra, ‘amigantes’, porque consuena con mangante”.

La política está lesionada… por los políticos, agregó Lledó. “No podemos votar a los corruptos. No podemos permitir de ninguna manera que se corrompa el político. No podemos votar a los corruptos a no ser, y eso sería la muerte de un país, que nosotros estemos ya tan corrompidos que no solo no los distingamos sino que queramos que el corrupto mande para engancharnos a su chaqueta. Sería catastrófico.” Cualquier parecido con la realidad mexicana… es la realidad.

