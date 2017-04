¿El final de las grandes sagas?

Hace unos días tuve la oportunidad de ver una vez más El señor de los anillos: El retorno del rey y deleitarme con las gigantes escenas de acción, los diálogos bien construidos, la historia que inicia y termina en puntos perfectos, etc. Sin embargo llegando al final terminó por invadirme un pensamiento: ¿Hay sagas que se estén desarrollando como esta hoy en día?, ¿segundas o terceras partes que no solo tengan un “2” en el título, sino que se sientan como una continuación necesaria de la historia?

Para responder primero se tiene que pensar en qué franquicias son mantenidas en producción actualmente. Star Wars, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, junto con todas las películas de superhéroes que aguardan una segunda, tercera o cuarta parte, Rápido y Furioso, Jurassic Park… Ahora, una vez que las tenemos visualizadas, viene la pregunta importante en toda franquicia: ¿Cuál de estas historias en verdad necesita otra parte para ser contada?

Los filmes de superhéroes parecen más capítulos de una serie que obras individuales, al igual que las de Rápido y Furioso. Por otra parte, Animales Fantásticos no tiene pies ni cabeza, pese a ser una entrega bienvenida en el universo de Harry Potter, no es necesaria para el mismo. ¿Dónde están las grandes sagas? Porque el propósito de hacer una serie de filmes que van de la mano es que construyan hacia algo más grande, hacia un final. La única actualmente que lo está haciendo es Star Wars y en realidad es solo una extensión de la historia que no se necesitaba.

Esto tiene una razón y es muy simple: Los vengadores. El filme de 2012 que unió a los héroes de Marvel demostró que dicha estrategia de negocio era muy redituable. ¿Para qué hacer historias individuales cuando puedes llevar cinco personajes por caminos distintos y después juntarlos? La película fue muy exitosa, rebasando los mil millones de dólares de recaudación universal. Esto hizo que Hollywood siguiera dicho modelo. Ya no tenemos una película de King Kong, ahora tenemos Kong, el segundo filme en el universo cinematográfico de Godzilla; ya no hay Batman, ahora es Batman v Superman donde se juntan ambos héroes. Incluso El señor de los Anillos tuvo una adición extra con El Hobbit, que resultó en un pésimo producto que no se equiparó a los anteriores.

Esto no es malo. Dicho modelo nos permite soñar con ver nuestros personajes favoritos juntos en la pantalla grande, pero es imposible no sentir tristeza al ver que quizá pase mucho tiempo antes de tener grandes sagas de nuevo. Tendremos universos fantásticos cruzando caminos y Spider-Man peleando contra el Capitán América, pero es imposible no sentirse mal cuando ves El retorno del rey y recuerdas el arduo camino que hubo para llegar a ese tercer filme, y la construcción que tuvo que pasar para poder, al fin, verlo realizado en una sola película.

