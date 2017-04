La sociedad sin democracia

Nunca se pensó que el sistema de democracia daría problemas de organización social tan pronto. En todo el mundo, los países que tienen esta forma de gobierno, están en crisis, una crisis a los más altos niveles de desorden social que ha provocado el caos y el repudio de todo un pueblo, hay muy pocas excepciones.

La democracia es un sistema de gobierno que permite la organización política de un estado, el pueblo designa a quienes los representarán en el poder, pero ellos (los nombrados), llevan la voz de un pueblo y deber hacer únicamente lo que le conviene a la mayoría, o sea, el trabajo de ese representante es, únicamente, trabajar en el orden y la paz de la sociedad, en todos los sentidos. Sin embargo, hemos visto que se ha mencionado que la democracia no sucede, no nada más en México, en la mayoría de las democracias del mundo. Y ¿cuál es el motivo y qué tenemos que hacer para que realmente vivamos en un estado democrático? Primero darnos cuenta que las democracias no son la panacea, que el hecho de pensar, que por el solo hecho de designar mediante procesos electorales a los representantes del pueblo y que ellos nos representarán bien, es una apreciación muy equivocada, y para muestra hay que ver los resultados, en cómo le ha ido a las democracias del mundo, también hay que tomar en cuenta que los cambios sociales impuestos por el Estado no siempre van encaminados a generar el bien común, de ahí ante los múltiples problemas por los que pasa este sistema, la democracia está en riesgo, si no se toman las medidas adecuadas por parte de la sociedad para retomar su verdadera esencia, más temprano que tarde colapsará.

El enemigo principal de la democracia y que es la que la pone en riesgo, es que el estado-nación tiene enormes dificultades de atender las necesidades básicas de la población, llámese alimentación, salud adecuada, trabajo digno, vivienda digna, seguridad, justicia, educación de calidad, solo por mencionar algunos muy elementales. No, los estados no han sido capaces de entender que son entes que deben y se deben solo a su pueblo, ellos tienen que hacer su función de servir, en cambio, ¿qué es lo que ocurre?, y que por eso se dice que la sociedad no vive en democracia como se planeó, pues al contrario, en muchos países hay guerras, hambrunas, pobreza, desempleo, crisis humanitarias, violación masiva y constante violación a derechos humanos, impunidad, corrupción, inseguridad, solo por señalar algunos, pero la lista es larga, diga usted, ¿el país que tiene estos problemas, tiene democracia?, cuando por democracia es prácticamente el poder soberano que tiene un pueblo de elegir a su gobierno que le generará bienestar y prosperidad, pero vemos que ese poder de gentes está aniquilado y el Estado va en otro rumbo. No, aquí vemos cómo vamos en sentido contrario a los fines de aquella democracia que tanto hizo esperanzar a los pueblos, porque se pensaba que era el pueblo el que se gobernaría; pues no, la democracia está en crisis y tenemos que reflexionar y reorientar su rumbo.

Todos los pueblos de América tienen derecho a la democracia, eso dice la Carta Democrática Interamericana a la que México debe respetar, sí, pero esa democracia es auténtica, no la que en nuestro realismo vivimos, necesitamos trabajar en ello, porque de lo contrario lamentaremos no hacerlo a tiempo.

Los abogados unidos por un Estado funcionalista.

abogado@angelduran.com

Comentarios