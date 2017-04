El legendario grupo Los Solitarios viene el 5 de mayo

Infoecos/Colima.-

Dentro de los eventos que se realizarán en el jardín Núñez, como parte del Festival del Volcán en el municipio de Colima, se presentará el legendario grupo Los Solitarios, que hiciera época en los años 80´s y 90´s con grandes temas románticos.

Este grupo se dio a conocer por temas para los enamorados como Mi amor es para ti, Nunca digas, Ya se va, Lo que te queda, No dudes de mi amor, Nada de tu amor, No debes llorar, He venido a despedirme, Hay cosas inolvidables, Un desengaño más, Sufrir, entre otras.

Dicho evento dará inicio a partir de las 20:00 horas, aunque desde las 18:30 se presentará el grupo Los Amantes del Bolero.

Cabe mencionar que diariamente se tendrán eventos en el jardín Núñez con grupos del recuerdo, de manera gratuita, para que asista con toda la familia y disfrute de las actividades del Festival del Volcán del municipio de Colima, que esperamos pronto pueda llegar a tener prestigio estatal.

Comentarios