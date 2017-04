Manzanillenses exigen a JLP regrese dinero que se llevó

Ante incumplimiento de entrega de materiales a bajo costo

Infoecos/Manzanillo.-

Vecinos de diferentes colonias del municipio de Manzanillo exigieron al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez y a su Fundación Jorge Luis Preciado, les regrese su dinero o les cumpla con la entrega de materiales que les ofreció a bajo costo, durante el periodo en el que fue candidato a gobernador del estado.

“Yo necesito el dinero, va uno al día aquí, dos mil 640 no tan fácil saca uno ese dinero”, expresó Juana María López Rodríguez, quien solicitó 12 láminas desde el mes de octubre y es hora –dijo- de que todavía no le entregan ni las laminas ni el dinero.

“Jorge Luis tiene que venir a ver ese apoyo, porque él lo prometió y no está cumpliendo, sino que me regrese mi dinero porque es desde octubre y yo necesito ese dinero”.

Además todos los afectados coincidieron en señalar que mientras duró el tiempo de campaña estuvieron recibiendo en tiempo y forma los apoyos ofrecidos que consistían en material de construcción, zapatos, tenis y leche a bajo costo. Asimismo, comentaron que entregaban su dinero a “Karla”, quien a su vez les entregó un recibo personal, pero nunca de la fundación.

“Los recibos que Karla entregaba eran de su puño y letra, con su firma, eran personales, de ella respondiendo por el dinero que se le entregaba”, mencionó Rosa Martina Santana Bartoleño, quien mencionó que ya hace tiempo “entregaron el dinero y no nos han venido a dar la cara, ninguna explicación y la gente está desesperada queriendo que se les entregue lo que se les debe”.

Manifestó que parte de la Fundación solo tiene los catálogos que se daban para escoger los tenis y zapatos, así como comprobantes de domicilio de donde se iba haciendo para que tuvieran ellos con qué comprobar que se les estaba entregando a las familias el material.

Expresó que los vecinos de su colonia son de escasos recursos y acudieron a esta asociación porque los iban a apoyar, “tienen poco dinero y eso era para que se ayudarán y al final de cuentas resultó de que salió peor, porque no les dieron el material y no han terminado de hacer la construcción que tenían y tampoco tienen el dinero.

“Nosotros con la pena estamos esperando; hacemos una atenta invitación que vengan a platicar conmigo para que me digan cuándo va a traer este recurso, de qué se trata, porque hasta ahorita Jorge Luis no ha venido y una vez le pregunté a Gaby Sevilla y ella me dijo que esto lo tenía que arreglar con Karla y a Karla también le dan evasivas”, concluyó.

También Dora Alicia Magdalena Tavares precisó que entregó dos mil 600 pesos para comprar 12 láminas desde el mes de octubre, y hasta el momento no le han dado ninguna respuesta.

En ese sentido, pidió que si no va a llegar el material, “pues mínimo el dinero recuperarlo uno, porque con sacrificios lo junta uno; no tenemos de sobra”.

Magdalena Tavares pidió a Jorge Luis Preciado que venga a dar la cara y que les diga exactamente qué va a pasar o qué pasó con ese dinero y quién se quedó con él.

Por su parte, Mirna Elizabeth Ramírez Magdaleno, señaló que ella y su esposo solicitaron 40 sacos de cemento por cuatro mil 880 pesos, desde el mes de diciembre del 2016, y hasta la fecha no les han entregado nada.

Comentó que el cemento lo ocupaba para la cimentación de su casa, pero “ya hasta echamos el colado y aún no ha llegado y nadie de la fundación se ha acercado; no hemos tenido ninguna respuesta de nadie”.

Manifestó que si confiaron es porque realmente necesitaban el apoyo, porque querían ahorrar un poco con esas ayudas, “y si no se va a poder, que nos regresen nuestro dinero y que no nos engañen”.

