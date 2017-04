Sociedad del conocimiento: ¿Vacaciones?

“Cada quien platica como le fue en la feria”, frase popular digna de recordar en estos días en que la mayoría de la población colimense permaneció en sus hogares, por la falta de dinero, los más atrevidos fueron a los afluentes cercanos de Colima o Villa de Álvarez.

Lejos quedó cuando los colimenses partían desde el primer día de vacaciones a Cuyutlán, a El Paraíso, a La Audiencia, Miramar, a San Juan de Alima, al Faro, Punta Pérula, Chamela, Cihuatlán, unos a vacacionar, otros a trabajar, más de uno a ambas cosas, con poco dinero pero vivían las fechas en los diversos balnearios.

Esos días en que desde el inicio de vacaciones, a la salida de Colima veíamos a más de un paisano pidiendo un aventón, ya no existe, de igual forma, en estas fechas miles de colimenses hace dos o tres décadas acudían a la Estación de Ferrocarril a esperar el tren a las 03:00 de la tarde para trasladarse a las playas de Armería o Manzanillo, quedaron fuera de nuestra realidad, son parte de nuestra historia, solo viven en el recuerdo de una generación.

Se nota la cara de tristeza de muchos colimenses que este año no pudieron salir, otros en charlas comentan que fueron y vinieron un día a la playa o a un río, pero a costa de no pagar los compromisos con el gobierno (impuestos) o con casas de empeño en tiempo y forma, mismos que los cubrirán en fechas posteriores.

Las cifras de visitantes a los centros balnearios, en los medios, sería oportuno que este año mejor ni se mencionaran, sería una ofensa para quienes viven al día o quienes sienten que el contenido de su bolsillo cada día ajusta menos para la compra de las necesidades básicas del hogar, máxime habrá un rencor en aquellos que no pudieron salir y que por el encarecimiento de la vida no lo pudieron hacer. Nadie duda de la preocupación de nuestro Gobernador en torno a esta temática, sus gestiones, pero la realidad rebasa todo lo realizado.

A medida que transcurren los días de este 2017, a los ciudadanos ya no les preocupan las ejecuciones, lo toman como hechos cotidianos, pero sí comienzan a sentir en su hogar la pérdida del poder adquisitivo de su dinero, ven sus refrigeradores vacíos, más de uno ha tenido que apagarlos porque no tienen ni un litro de leche en su interior. Lo anterior, junto con problemas generados al Gobernador por los priistas donde no los hay, traerán seguramente un 1º de mayo interesante.

Los líderes se han mantenido leales e institucionales, pero saben que las bases están molestas, no solo por la falta de respuesta de las autoridades correspondientes, sino por el trato, la forma de conducir la política con la clase obrera, saben que a final de cuentas los trabajadores están a punto de estallar si es que el Ejecutivo federal no pone un alto y convoca a la unidad en torno a los trabajadores. La percepción en Colima es clara ante la ciudadanía, la lucha es más fuerte y encarnizada al interior de los priistas que con sus contrincantes políticos De Acción Nacional.

Para despedirme. Alejandro Cárdenas no anda con bromas, está trabajando, dedica tiempo, dinero, gestiona recursos para el medio rural, es decir, busca la confianza de quienes laboran y viven del campo colimense para que en las próximas elecciones de la CNC sea elegido su dirigente estatal.

Un conocido cenecista nos comentó que eso de ser su dirigente estaba verde, porque ni convocatoria hay para la renovación de la dirigencia, también es verdad que ésta ya debió haber sido renovada desde hace tiempo, así como que Alex Cárdenas en menos de un año ha bajado presupuesto para el medio agrario, llevado gestiones como la que se comprometió con campesinos de Armería para la construcción de una derivadora de agua, más que lo realizado en los cuatro años que llevan los actuales encargados de la CNC en Colima.

