Tecomán necesita que trabajemos unidos: Juan Carlos Pinto

El actual dirigente estatal del Movimiento Territorial, organismo del Partido Revolucionario Institucional, Juan Carlos Pinto Rodríguez, señaló que como oposición en el municipio de Tecomán, se debe de actuar de manera responsable y con seriedad.

“Señalar lo que esté mal o denunciarlo, pero con argumentos, con prueba, con elementos válidos; no hablar por hablar y, lo más importante, es ser propositivo, es trabajar estando del lado de la solución y no del problema”.

El exalcalde tecomense admitió que la gente está harta de la politiquería, quiere que se haga política que sirva al pueblo, que dé respuestas para mejorar la situación.

“Dentro de las diferencias entre partidos es encontrar puntos de coincidencia, es estar de acuerdo en lo fundamental y, lo principal, es juntos, sacar adelante a nuestro Tecomán en todos los temas, empezando por el campo”, señaló.

Pinto Rodríguez dijo que la propuesta “es que hagamos un gran acuerdo por Tecomán. Estamos a la mitad de este gobierno municipal y sí se puede; el presidente municipal Guadalupe García Negrete conoce muy bien el campo y nuestro Gobernador se comprometió a reactivar la economía, regresándole el orgullo a Tecomán, haciéndolo nuevamente productivo y rentable”.

Y señala: “no hay tiempo que perder, no es tiempo de campañas políticas, es momento de acelerar el paso; solo, el gobierno, no lo logrará; es con la suma de todos, no importando colores”.

Y remata: “de ahí que lo ideal es que el gobernador Ignacio Peralta y presidente municipal Guadalupe García Negrete, como nuestras autoridades, nos convoquen a este gran acuerdo por Tecomán a dirigentes políticos, representantes populares, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil; aportando ideas, propuestas, que permitan trazar una ruta no sólo para el resto del trienio o sexenio, un plan para los próximos veinte años”, finalizó.

