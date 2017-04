A media semana: Entre gitanos colimenses sí se leen la mano

En los últimos días se ha destapando la cloaca al interior del Ayuntamiento capitalino, concretamente al darse a conocer los múltiples beneficios que han recibido una de las dirigencias sindicales: la encabezada por Héctor Arturo León Alam y su comité directivo; no es de extrañarnos, es un secreto a voces que la burocracia sindical y de base están ahorcando y de la mano llevando a la quiebra al Gobierno estatal y a las 10 comunas. La verdad, no tienen llenazón, acostumbrados a exigir hasta el más inverosímil caprichito, y lo peor, que se los cumplían sin chistar, solo el tronido de sus dedos y zas, listo y aprobado para la siguiente nómina, basta mirar las prestaciones que tienen para darse cuenta de los insultantes privilegios con que gozan mismos que ya no les pueden cumplir totalmente… En parte es de reconocerse que son logros legales adquiridos a lo largo de lustros, en todo caso a quienes debemos reclamarles son a los tibios presidentes municipales en turno que todo les autorizaban por temor a un posible paro o simplemente no echárselos de enemigos para su siguiente proyecto político, pero, claro, con dinero del pueblo, cuanta fiesta o pachanga se les antojaba, no dudaban en financiárselas con costosos regalos, comida y bebidas alcohólicas sin límite, así seguía la historia, acostumbrándolos a lo bueno, pero gratis.

Para esta ocasión lo vemos y confirmamos en la capital del estado, no son falsos rumores, lo confirmaron en voz propia, con documentos oficiales en mano el síndico perredista-panista y el regidor priísta Oscar Valdovinos Anguiano, quienes, ambos, abrieron la caja de pandora, explicaron en rueda de prensa los exagerados beneficios que tenían bien escondiditos bajo llave como para decir ¡wow… yo quiero! Con este affaire se inició un pleito de comadres con dimes y diretes en los que se están sacando sus trapitos al sol. Vamos por partes, según la dupla Rodríguez-Valdovinos, la directiva de Alam resultaron verdaderas joyitas: altas jubilaciones, expedientes dudosos, préstamos desmedidos, percepciones altas, son algunos de los temas que rodean a Héctor Arturo, incluso, me comentan, se ha dado la venta de plazas en siete mil pesos en cómodos abonitos quincenales, como Coppel, ese precio era hace años, hoy deben estar más cotizadas; qué podemos decir de los apetecibles préstamos que les hizo la Dirección de Pensiones al susodicho HALA por 530 mil pechereques, ídem, sus cuates como Hugo Barragán con 503 mil pesos; por 442 mil pesos para Héctor Paredes; y uno más para Laura Sánchez por 442 mil pesos, lo peor es que no sabemos si los están pagando, o qué onda, ¿serían a fondo perdido? La cosa es que ni necesidad tienen de pedir prestado, poseen salarios descomunales que les permiten vivir muy bien, grotescos para miles de colimenses que trabajan mucho más para ganar un sueldo medianamente decoroso.

Pero la novela no concluye ahí, ante tales señalamientos de enriquecimiento ilícito aprovechando su cargo, derivaron acusaciones mutuas, primero salió Alam con que Valdovinos estaba ardido porque no lo apoyaron en campaña rumbo a la Presidencia Municipal, el munícipe le respondió que a cambio de ese “favor” le habían solicitado dos millones de pesos y la Dirección de Deportes, y así le siguieron con niñerías que creemos ni siquiera importantes de comentarlas, hasta que nos despertamos con la sorpresa de que anteayer lunes, ¡ándale tú!, balearon las instalaciones del gremio sindical y hasta cartulina amenazante al estilo narco les dejaron. Luego entonces, después de ver estas payasadas, sería bueno que intervengan de inmediato los órganos fiscalizadores del erario, llámese Congreso del Estado a través del Osafig. Ya basta de caprichitos a costa del pueblo.

PARA CERRAR

Dos exgobernadores más engrosan la lista de los que caen a prisión; hace una semana correspondió turno primeramente a Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas, quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcolavado de dinero del Cártel del Golfo desde el tiempo en que fungió como alcalde de Matamoros y posteriormente con mayor fuerza siendo mandatario estatal; apenas este sábado pasado fue aprehendido en Guatemala el chistoso barrigón de Javier Duarte, toda una chucha cuerera en pillerías. La pregunta del millón: ¿y el nefasto ladrón de Mario Anguiano cómo para cuándo, señores diputados y procurador de Justicia?, a poco les faltan pruebas de sus raterías y marranadas, igualmente cometidas por sus exfuncionarios, a quienes tampoco se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa: reuniones y comisiones patito, auditorías van, vienen y el oriundo de Tinajas, carcajeándose de ellos, ¡no te acabes, Colima! Para enojarnos más, hasta contra Luis Miguel giraron orden de “detención inmediata” y acá nuestro paisano libre como el viento… Sobre el tema, dice El Peje que detienen a Duarte para simular que combaten la corrupción. Pero el pueblo no se conforma con chivos expiatorios, quiere la caída del PRIAN, ojalá aquí también simularan y nos dieran la buena noticia de que Mario dormirá con su pijama de rayas allá por los rumbos de La Estancia.

