MicroOpinión

Como para no creer. Quien haya ido a subirse a la escultura La Cabalgata de Villa de Álvarez sabe que los policías siempre están ahí vigilando. Ahora resulta que se robaron la mano de un jinete, todo frente al Ayuntamiento y a unos metros de una cámara de vigilancia. Imagínese, lector, si la autoridad municipal no puede vigilar frente sus oficinas, no espere que vaya a estar cuidando las colonias.

