Baúles: Lo que se ve, no se discute

Tirios y troyanos coinciden que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez no está haciendo bien las cosas; no, por lo menos considerando las expectativas que generó en quienes le apoyaron para que relevara a Mario Anguiano. Y, de quienes no le apoyamos, mejor no preguntar.

Se entiende que un gobernador, de la entidad que sea, no tiene todo el terreno para sí, en la aplicación de políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población, pues éstas, por venir del neoliberalismo, se dictan desde los ámbitos internacional y nacional; sin embargo, ello no exime a los mandatarios estatales de elaborar una agenda propia a partir del conocimiento y la cercanía de su contexto local. Y Colima es muy pequeño, en comparación con las otras 31 entidades federativas.

No se justifica, por ende, el desempeño de Ignacio Peralta Sánchez. Basta con revisar los rubros más sensibles, que impactan a todos los sectores colimenses, como son la seguridad y la economía, para darnos cuenta que el ferrocarril peraltista está muy distante del anhelo de la población.

Colima camina, muy a pesar de la ineptitud del Gobierno estatal y de los magros esfuerzos de gobernantes municipales y de los otros dos poderes estatales. La desesperanza y el hartazgo que heredó el gobierno anguianista muy pronto fueron adoptados por la presente administración estatal. Y todavía faltan tres cuartos de ésta.

El problema es que el gobernador colimense no solo se ve pequeño frente a la problemática y los retos de nuestra entidad, sino que no acierta a dar siquiera palo de ciego. Ausente, distante, perdido en el bosque de la incertidumbre colimota, se supone que tuvo ya el suficiente tiempo para indicar un rumbo, así éste sea hacia el precipicio.

Ignacio Peralta y su staff de colaboradores, comunicadores y asesores en estos momentos pueden argumentar los discursos más diáfanos y conmovedores; pero los hechos dicen lo contrario.

La seguridad, que fue su tema primordial de campaña, va en ascenso conforme pasan los días y los meses. Y, para mala fortuna, o consecuencia de las administraciones anteriores, desde el interinato de Ramón Pérez Díaz y hasta la fecha llevó a Colima al primer lugar nacional en homicidios culposos, de acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Si no hay seguridad, la economía se comprime. Y si no hay crecimiento económico que responda a las necesidades de todos los sectores, la desesperanza y el desaliento hacen presa fácil del ser humano.

Y la inseguridad que, aparentemente, sería origen del círculo vicioso colimote, solo se explica en el cúmulo de opacidad gubernamental, corrupción política y complicidad entre gobierno y las distintas expresiones del crimen organizado. Ignacio Peralta puede excusarse, de aquí al cierre de su mandato, culpando a quienes le pasaron la estafeta del Gobierno estatal. ¿Y?

Sería ocioso discutir sobre las mantas que aparecieron en dos puntos de la geografía capitalina, exigiendo al Gobernador que mejor se vaya, por su incapacidad, que entraña el incumplimiento a su lema de campaña, en el sentido de vivir felices y seguros. A como estamos en Colima, tales mantas ni siquiera son pecado venial, considerando que todavía nos inunda la temporada pascual.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

TODOS SOSPECHOSOS. Los balazos a la sede del sindicato de trabajadores que lidera Héctor Arturo León Alam pone en la sospecha a todos los bandos, porque en todos hay personajes con antecedentes no gratos. Ya se verá, con el tiempo, las consecuencias de que Héctor Insúa, alcalde, haya reactivado a otra expresión sindical. Lo digo con todo respeto a los derechos laborales. NUEVA SECRETARIA DE LA SEDESCOL. Para darnos una idea de la indolencia del Gobernador, bastaría con ver el tiempo que se tardó en designar a la sucesora de Indira Vizcaíno en la Sedescol. Cuando suponíamos que los días transcurrían porque había jaloneos entre grupos de su gabinete, Ignacio Peralta cerró paso a especulaciones designando a una dama de toda su confianza, que lo viene acompañando desde que fue Secretario de Fomento Económico. URGE UNIDADES DE REHABILITACIÓN. Familias numerosas, sobre todo de escasos recursos económicos, de Colima y regiones circunvecinas, tienen que trasladarse hasta la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, a recibir atención y seguimiento en cuestión de discapacidades físicas.

Comentarios