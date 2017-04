Duarte pierde la sonrisa ante el tribunal

El exgobernador de Veracruz se reservó su derecho a allanarse a la extradición

Guatemala.-

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, recién capturado tras estar más de seis meses prófugo de la justicia de México, se reservó su derecho a allanarse a la extradición hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano a Guatemala.

El exgobernador de Veracruz quiere que su defensoría analice la solicitud formal y las pruebas que ofrecerá el gobierno mexicano para solicitar su extradición.

Ante los jueces, Duarte dijo que por el momento “no puedo allanarme”, sin embargo, explicó que “esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que será evaluada por la defensoría a cargo de este caso, lo cual ahorita me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano”.

Previo al receso, el exgobernador de Veracruz rechazó la asistencia de la embajada mexicana durante la audiencia que se lleva a cabo en el Quinto Tribunal de sentencia penal en Guatemala, en la cual se decretó un receso.

El otrora funcionario aseguró que llevaba seis meses en aquel país.

El exgobernador, con chaleco antibalas y rodeado de guardias penitenciarios y medios nacionales e internacionales, fue cacheado a su entrada y preguntado por las decenas de periodistas, pero se limitó a alzar la mirada, sin intermediar palabra.

El político, quien estaba prófugo de la Justicia de México desde hacía seis meses, está recluido en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, desde el domingo pasado, tras ser detenido la noche anterior en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Sololá.

Duarte, de 43 años y quien supuestamente estaba en Guatemala desde el pasado noviembre -cuando entró ilegalmente vía terrestre-, tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Comentarios