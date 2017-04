MicroOpinión

Cada vez queda más claro que lo que señalé hace casi un año es cierto, es decir, que el incremento exponencial de la violencia se agudizó en el cambio de las administraciones municipales; quien no me crea que revise los números. La mayoría de los alcaldes se han hecho como el tío Lolo en la materia, es más, ni siquiera han querido colaborar. La seguridad no es asunto de partidos #PónganseTruchas

Comentarios