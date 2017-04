Yulenny gobierna con el hígado: Oswy Delgado

El regidor de Villa de Álvarez acusa la falta de colaboración de la alcaldesa con el estado en materia de seguridad

Infoecos/Villa de Álvarez.-

Oswy Delgado Rodríguez, regidor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, acusó a la alcaldesa Yulenny Cortés León de obviar la coordinación de Seguridad Pública con el estado y de instruir a los mandos policiacos del municipio para que prioricen los actos de su administración, lo que ha generado un aumento en delitos como el robo a casa habitación.

“Yo percibo que no existe esa colaboración en seguridad pública. Podría existir en teoría, pero en la práctica no existe esa coordinación. Es muy lamentable esto. Y no es necesario que lo diga un regidor: a cualquier colonia que tú vayas las personas te dirán que no están las patrullas y que si llaman, tardan mucho en llegar”.

En entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, el regidor hizo un balance de la gestión de Yulenny Cortés, de quien dijo ha gobernado el municipio siguiendo las instrucciones del senador Jorge Luis Preciado, y presa de sus impulsos anímicos.

“Ha sido un gobierno opaco en obra pública, opaco en servicios públicos. Ha sido carente en la estrategia de seguridad que se ha ido implementando, a pesar de la adquisición de unidades de Seguridad Pública, a pesar del trabajo del mismo número de elementos que han tenido administraciones anteriores”, dijo.

Delgado Rodríguez puntualizó que en el primer año de gobierno de Yulenny Cortés, se rebasó el número de robo en casa habitación de los tres años anteriores de la administración de Enrique Rojas. “Ella lo justifica que fue por las pocas unidades, por la falta de capacitación del personal; sin embargo, es el mismo personal y unidades que tenía la pasada administración”.

El regidor expuso que la principal problemática y queja de la población se debe a la inseguridad que impera en las colonias del municipio de Villa de Álvarez, donde, dijo, las unidades de Seguridad Pública tienen poca presencia, además de que la respuesta es tardada y en algunos casos no se presentan.

“Y esto no se debe a la falta de responsabilidad de los elementos de Seguridad Pública, sino por el mando. La estrategia que están implementando no es la correcta, no es la adecuada; no se percibe la presencia de Seguridad Pública en las colonias”.

Agregó que en su visita a las colonias es recurrente la queja por la nula presencia de elementos de seguridad pública y por el aumento de robo a casa habitación. Y explicó, en ese sentido, que por su parte se realiza un trabajo de vinculación con las colonias de Villa de Álvarez para reforzar esquemas de colaboración y organización que contribuyan a denunciar actos delincuenciales, como el robo casa habitación.

—¿Qué tanto colabora el ayuntamiento en materia de seguridad con las corporaciones estatales?

“Yo tuve la fortuna de estar en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo en materia de seguridad pública, y si alguien brilló por su ausencia fue la presidenta municipal. Cuando ya pasan algunos meses, vuelvo a tocar ese tema porque es donde parte el interés en poder fortalecer la seguridad de los ciudadanos. También fui testigo y fuentes extraoficiales me informaron que en su momento, quien fungió como director general de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Villa de Álvarez no estuvo presente en reuniones del C4 para señalar las necesidades prioritarias del municipio, a partir de toda la gama de productos que el estado podía ofertar, como cámaras de videovigilancia, capacitación, equipamiento, armamento, chalecos tácticos, etcétera”.

Oswy Delgado aseguró que esta ausencia del director general de Seguridad Pública no fue deliberada, sino que la misma alcaldesa le instruyó que fuera a las reuniones que solo ella convocara, lo que refleja el desinterés por trabajar de manera coordinada en la materia.

“Todo es seguridad pública. Al final de cuentas, una calle que no esté iluminada genera inseguridad; los elementos de Seguridad Pública que no cuenten con el respaldo de sus directores no podrán hacer un trabajo eficiente, con mayor certeza y seguridad. La Dirección de Seguridad Pública Municipal debe tener una coordinación, en primer término, con la procuraduría para el aseguramiento, tanto de personas como de objetos”.

Finalmente, Delgado Rodríguez pidió que a los policías del municipio de Villa de Álvarez se les pague de manera oportuna y no se les vulnere en sus derechos laborales y humanos, pues de esa manera también se les afecta e influye de manera negativa en su trabajo.

