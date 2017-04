Ante Veracruz, hay que pelear con garra: Alcoba

Consciente de que tienen que tienen mínimo margen de error, y prácticamente tienen que ganar los tres partidos que les restan, el defensa central de los Pumas, Gerardo Alcoba aseguró que ante Veracruz, Morelia y Puebla, el equipo felino tendrá que salir a pelear los tres puntos “con mucha garra y con huevos”.

“Es evidente que hemos fallado muchísimo, aquí estoy para aceptar las críticas, y tenemos dos caminos, o nos apachurramos y nos ponemos así o salimos a pelear; yo creo que la segunda es la que nos caracteriza, es para lo que estamos; estas últimas tres fechas hay salir a pelear con mucha garra y con huevos”, dijo en conferencia de prensa el zaguero uruguayo.

Pese a que en las últimas fechas se les ha complicado el camino hacia la fiesta grande, de la cual en estos momentos se encuentran fuera, el futbolista charrúa afirmó que el plantel se encuentra fuerte anímicamente, y utilizó una frase de su país para describir la situación por la que atraviesa el cuadro felino.

“Yo me siento espectacular, me siento muy bien, me siento con ganas de revertir y me gustan más las difíciles que las fáciles. En lo colectivo veo un grupo que nos gusta (la presión), al jugador de futbol le gusta, en Uruguay decimos una frase muy singular que ‘cuando la piel está cagada hay que agarrarla con los dientes’ y así está la situación nuestra, la cosa no viene bien y hay que poner el pecho”, apuntó.

Con todo y lo difícil que parece la misión, y las complicaciones que han tenido Paco Palencia con lesiones y el “plantel corto” que tiene, Alcoba se mostró confiado en que Pumas estará jugando la fase final del Clausura 2017.

“Estamos con esta bandera, yo dije hace seis meses que apoyamos este proyecto, apoyamos esta bandera y sí creo que vamos a calificar a la liguilla. Apoyamos la idea de Paco, pero de nada sirve hablar acá si no ganamos el domingo y la única manera de convencer a la gente es calificar a la liguilla.

“Hay un montón de factores que nos perjudican, también hemos hecho buenas cosas con pocas armas, somos un plantel corto y todos lo sabemos, entonces tenemos que redoblar esfuerzos para superar”, finalizó.

Comentarios