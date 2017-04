Camino Real

Dora Alicia Magdalena Tavares, una de varias de las estafadas por la “Fundación Jorge Luis Preciado”, denunció que personalmente le dio casi tres mil pesos y que hasta ahora no se le ha entregado una sola de las 12 láminas que solicitó para techar su vivienda. Detalla: “A nosotros no ha venido nadie directamente a decirnos que ya se van a entregar las láminas o el dinero; entonces no sabemos qué es lo que va a pasar”.

Esa es una de las denuncias que pesan en contra de la “Fundación Jorge Luis Preciado” que el senador del mismo nombre manipuló a su antojo durante la campaña electoral cuando pretendía ser gobernador de Colima. Esa denuncia y otras más, pintan de cuerpo entero al senador panista que un día pretendió ser gobernador y que, al verse derrotado por José Ignacio Peralta, no solo dio la espalda a quienes creyeron en su proyecto, sino queles quitó dinero con la promesa de que les entregaría material de construcción a bajo costo.

Esta situación prefigura un fraude achacable al membrete “Fundación Jorge Luis Preciado” que solo ha servido al senador a las mil maravillas para evadir impuestos y hacerse de más recursos a costillas de la gente más necesitada de apoyo.

Por eso ahora quienes denuncian al senador le piden que les venga a dar la cara y que les explique qué va a pasar o qué pasó con su dinero, quién se quedó con él o qué fin tuvo, porque no es posible que quien se sirvió de ellos electoralmente, ahora pretenda defraudarlos y quedar bajo el manto de la impunidad como acostumbra.

Hay más damnificadas de la estrategia electoral del predicho presunto estafador. La señora Mirna Elizabeth Ramírez Magdaleno, dice a su vez que de los casi cinco mil pesos que entregó a la “Fundación Jorge Luis Preciado” a cambio de 40 sacos de cemento, no se le ha informado nada.Y como dijo don Teofilito: “ni se le informará”. Pero ella se queja: “No se vale; si uno está confiando es porque realmente lo necesitamos; queremos ahorrar un poco con esas ayudas y no se vale que luego salgan con que siempre no, que no nos entreguen nada; si no se va a poder que nos regresen nuestro dinero y que no nos engañen”.

Juana María López Rodríguez, una víctima más, dice que desde el mes de octubre está esperando que se le entreguen las 12 láminas por las que pagó por adelantado y se duele: “yo necesito el dinero; va uno al día aquí; dos mil 640 (pesos), no tan fácil saca uno ese dinero. Yo le pregunté a la vecina si ya le había llegado su dinero y me dijo que no, y no sé qué vaya a pasar, cuándo nos van a entregar ese dinero o las láminas”.

Indigna saber de este tipo de denuncias de personas que fueron victimadas en su economía familiar por un senador al que le vale un comino lo que digan de su persona. Enoja que los supuestos representantes populares se aprovechen de su investidura para lucrar a costas de la gente más necesitada. A ver: ¿por qué no va Preciado a estafar a los Brun, a los Assam o los Moreno?

El caso se presta para una denuncia penal a fin de que Preciado no repita en Colima la historia de impunidad que documentó José Reveles en el libro “Las Manos Sucias del PAN”.

MESÓN.- En Semana Santa estuvieron tomadas las casetas de peaje de la autopista Guadalajara-Manzanillo y los automovilistas pudieron usar gratis la carretera… Un supuesto grupo político de Zapotiltic, Jalisco, se adjudicó la toma de las casetas de cobro, bajo el argumento de recuperar el país arrebatándoselo a quienes exprimen al pueblo con cobros arbitrarios… Se estuvieron repartiendo volantes en los que se alega que el cobro de peaje es inconstitucional… Si mal no recordamos, en tiempos de Salinas se construyeron varias autopistas con créditos de financieras internacionales que prestaban dinero al gobierno mexicano que, finalmente, entregó las supercarreteras a empresas privadas que cobran por el uso… ¿Eso es correcto?… El gobierno de Peña Nieto está ante la posibilidad de recuperar popularidad si se decidiera a revertir los contratos de concesión de las autopistas nacionales… Chance y hasta pudiera retener la presidencia de la República en el 2018 que hasta ahorita la tiene perdida…

LA VERDAD NO HABÍA mucho de dónde escoger, pero ¿una chava tecnócrata en la Sedescol?… ¡Arrieros somos!

Comentarios