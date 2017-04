J Balvin quiere actuar en Fast and Furious

Ciudad de México.-

El cantante J Balvin se encuentra en proceso de conquistar Estados Unidos, pero en su empeño por conseguir el éxito mundial aún le queda un sueño por cumplir: labrarse también un nombre en la industria cinematográfica, para lo que espera poder contar con la ayuda de su buen amigo Nicky Jam, quien ya ha hecho sus pinitos en este mundillo.

“Con disciplina y buena música, estaremos diez pasos por delante de donde estamos hoy”, aseguró el colombiano cuando le preguntaron dónde se veía en cinco años durante una entrevista conjunta con su compañero y parcero a Billboard. “Y me gustaría tener un papel con Nicky Jam en Fast and Furious. ¡Es mi sueño! Nicky, ¿lo has oído?”, añadió jocoso.

