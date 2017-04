Políticamente Incorrecto

Sin duda nos está tocando vivir tiempos difíciles. Las amenazas entre los países más poderosos del mundo nos ponen a replantearnos el vertiginoso avance de la ciencia armamentista. Y bajo el gélido aliento de una guerra que se avecina, nosotros como mexicanos festejamos la victoria de una pequeña batalla, no luchada por nosotros pero sí ganada. Donald Trump se retractó de incluir en el presupuesto norteamericano los 400 millones de dólares que había presupuestado. Respiremos profundo pero no cantemos victoria todavía.

MI GENERACIÓN

Yo soy orgullosamente millenial. Mi generación es señalada por ser una generación apática, maleducada y superficial, sin embargo, nuestro desenvolvimiento social se ha dado con una fuerza devastadora. Somos hijos de una generación X que pasó sin pena ni gloria, que vivió en paz. Nietos de los baby boomers, hijos de la guerra, luchadores incansables de la paz, transformadores sociales e idealistas bohemios. Tenemos bajo nosotros una gran responsabilidad, la generación Z. Ellos lo han tenido todo, no han sufrido nada.

Nosotros, los millenials, crecimos a la par de la revolución de las tecnologías de la información, somos hijos de la globalización, ciudadanos de mundo, retomamos las calles y el poder de la protesta, sufrimos crisis heredadas por el pésimo manejo global de los que nos precedieron, somos idealistas y soñadores, no le tenemos miedo a tomar el poder, a arrebatarlo, a ejercerlo, a tomar decisiones difíciles. Somos la generación que va a cambiar el mundo, justo como lo hicieron nuestros abuelos.

Sí, somos una generación con conciencia de clase, sensible al sufrimiento ajeno, consciente de los problemas globales. Una generación tan bipolar que lucha por conseguir sus seños, que no tiene miedo de arriesgarlo todo y, a su vez, pelea por el café de moda para poder presumirlo en las redes sociales. Somos complejos, exhibicionistas, rompemos paradigmas, retamos a la autoridad, no tenemos miedo, no nos tenemos miedo. Somos mayoría.

Nos equivocamos, nos contradecimos, somos profundos y superficiales, inquietos, asombrados por el pasado, coleccionistas de la historia, museos andantes, bibliotecas caminantes. No decimos que vamos a cambiar el mundo, lo estamos cambiando. Nos asumimos fuertes, nos unimos, nos congregamos, sumamos, nos defendemos, nos oponemos a la injusticia, criticamos la desazón, no perdonamos y como dicen los hackers, somos una legión.

Sí, somos la generación más interconectada que existe, la de la comunicación, la de los retos absurdos y las modas estúpidas. Pero también somos la generación que está inventando cosas que han cambiado el destino de la humanidad, la que está tomando cargos de poder importantes dando buenos resultados, la que está saliendo a las calles a exigir los derechos propios y de extraños, la que condena las injusticias, la que se suma a causas nobles, la que crea comunidad y cree en la humanidad.

Tengo mucha fe en mi generación, esta generación sobre informada, analítica, crítica y a veces pretenciosa. Tengo fe en este ejército de valientes, de locos, de soñadores y bohemios que quieren cambiar el mundo. Tengo fe en ellos que se indignan, que bailan y cantan en las calles, que inspiran y se dejan llevar. Tengo fe en mí y tengo fe en todos ustedes, porque a pesar de todo lo que digan, yo soy orgullosamente millenial.

