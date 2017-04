En Colima, cero violencia contra las mujeres

En Colima se tendrá cero tolerancia contra quienes dañen a las mujeres y se aplicarán con vigor las disposiciones legales que las protegen, esa fue la expresión que el gobernador José Ignacio Peralta envió al pueblo de Colima en un video-mensaje realizado para el Instituto Colimense de las Mujeres, ante la inminente declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer que emitirá la Secretaría de Gobernación del Estado.

El mensaje del titular del Ejecutivo fue contundente, para dejar en claro que no habrá tolerancia alguna frente a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Por eso, en Colima habrá cero tolerancia frente a la violencia sexual y cero tolerancia frente a las desapariciones, pues no permitiremos más muertes violentas de mujeres colimenses.

Lo expuesto por el gobernador en torno al tema, se enmarca en la estrategia que coordinadamente implementarán los gobiernos federal y estatal para emitir en Colima la Alerta de Violencia de Género, la cual trae consigo una serie de medidas encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres en todos los sentidos.

En su mensaje, el Gobernador dijo que la violencia contra las mujeres es algo intolerable y ninguna sociedad puede permitirla, puesto que atenta contra sus valores más importantes, ya que las mujeres son hijas, son madres, son hermanas, son esposas “y lastimarlas es ofendernos a nosotros mismos”.

Por eso es loable que desde el Gobierno del Estado se impulse esta política para erradicar la violencia contra las mujeres, pero hay que estar conscientes de que para que esta estrategia funcione, se requiere de la voluntad de los ciudadanos para que participen con las autoridades en todos los sentidos y poder alertar cualquier acción donde se presente esta violación contra las mujeres.

En este sentido, Nacho Peralta reconoce que en Colima se presentan hechos de violencia contra la mujer, cuya realidad no se puede negar, por lo que su gobierno –dijo- no se resignará frente a ella, sino que por el contrario, la acepta para comenzar a transformarla, no para permanecer indiferentes.

Pese a que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer no se ha hecho oficial, el Gobierno del Estado ya trabaja en este sentido por instrucciones del Gobernador, y prueba de ello es el programa Échale Neurona, el cual se dirige a la población joven con el objetivo principal de prevenir los embarazos entre adolescentes, lo que repercute en mejorar la condiciones de vida de las mujeres.

En reunión con los miembros de su gabinete, Ignacio Peralta anunció la puesta en marcha de centros de atención y se creará una política transversal por unidades de género para toda la administración pública, así como el relanzamiento, con otra perspectiva, de la línea 075, que es la línea de atención inmediata para mujeres que viven violencia, ya que se está reestructurando y redireccionando para funcionar de manera coordinada con el 911.

