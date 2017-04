Realizarán Foro Mundial de Plataformas Logísticas en Manzanillo

Infoecos/Manzanillo.-

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), y la Comunidad Portuaria de Manzanillo (Copoma), efectuarán el Foro Mundial de Plataformas Logísticas en el puerto, los días 19 y 20 de mayo.

El evento contará con la presencia de Perú, Hong Kong y Singapur como países invitados, con el fin de aprender de ellos, de sus estrategias y políticas que han implementado, lo que los ha llevado a su consolidación como plataformas logísticas en sus continentes.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que el objetivo de este evento es fortalecer al puerto de Manzanillo para ponerlo como punta de lanza y posicionar a México como la plataforma logística continental de América, “aprovechando al máximo la red de 12 tratados de libre comercio con 45 países, 32 acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 9 acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. En 2016 el valor de las exportaciones de mercancías fue de 373 mil 929.6 millones de dólares, cifra que se integró por 18,742.7 millones de dólares de exportaciones petroleras y por 355 mil 186.9 millones de dólares de no petroleras. Las importaciones en ese mismo año fueron de 387 mil 064.57 millones de dólares cifra integrada por 31 mil 565.7 de importaciones petroleras y por 355,498.8 millones de dólares de no petroleras. Hoy por hoy nuestra economía no depende del petróleo, sino del comercio exterior”.

México cuenta con 107 sitios decretados como puertos, 58 son controlados por algún tipo de Administración Portuaria Integral (API) y 49 son controlados por el Sector Central. De los 58 controlados por las API’s, 16 son administrados por API’s federales; cinco por API’s estatales, dos por Fonatur y uno por una empresa privada.

“Contamos con una red carretera de 9 mil 174 km de autopistas federales y 85 mil 76 km de carreteras estatales. Somos un país rico en minerales, tenemos desde selvas y bosques hasta humedales y playas; nuestra gente tiene iniciativa, es creativa y trabajadora, somos líderes en Latinoamérica en innovación y competitividad. Podríamos hacer mención de muchas razones, pero lo resumimos en que necesitamos seguirnos preparando para la cuarta revolución industrial, creando un entorno empresarial apto para recibir inversión”, señala el comunicado.

De esta forma, los asistentes al evento podrán ampliar su visión respecto a el comercio exterior, la logística y el transporte, identificando así oportunidades para sus empresas, “si eres ejecutivo, director, gerente, representante o dueño de una empresa debes de reservar estas fechas para estar en Manzanillo y darte cita para encontrar oportunidades y expandir tus negocios, todos los asistentes son personas con criterio de toma de decisiones, que buscan mejorar, crecer, consolidar y desarrollar sus empresas o las empresas que representan, con más y mejores proveedores”.

Una actividad muy importante del evento, afirma el documento, son las mesas de negocios, de manera permanente se podrán agendar citas con otros asistentes, mediante un sistema que se lanzará la semana del evento y funcionará en línea desde el sitio web oficial, con el fin de conocer representantes de las empresas participantes, platicar de los servicios que ofrecen, sus necesidades y así iniciar una productiva relación comercial.

