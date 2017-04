Análisis Político: La ONU y EE. UU. capacita a personal de la SSP

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública iniciaron ayer miércoles en la Ciudad de México un curso de capacitación para integrarlos en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la capacitación es realizada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito en México, junto con la Comisión Nacional de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos en México.

Se tiene contemplado también que para el mes de agosto próximo personal especializado a nivel internacional venga a Colima para ampliar esta capacitación a 460 elementos de la SSP sobre los grupos vulnerables que incluyen a las mujeres violentadas, así también habrá adiestramiento para 55 radio-operadores del C4, para mejorar la eficiencia en el servicio que se presta a la población a través del 911 y 089, especialmente cuando haya reportes de violencia contra las mujeres. Esta capacitación se realiza con fondos internacionales y Colima fue beneficiada gracias a la intervención del gobernador del estado Ignacio Peralta Sánchez y el contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, secretario de Seguridad Pública, porque precisamente esta capacitación contempla el apoyo especial a las mujeres violentadas en la entidad y otros grupos vulnerables.

Por tal motivo, el Gobierno del Estado por indicaciones del Gobernador y gracias al apoyo que logró de los programas sociales internacionales se capacitarán así a 515 elementos de seguridad pública en favor de las mujeres de la entidad para que sean atendidas adecuadamente, además ha dado indicaciones a las instituciones de seguridad para que cumplan conforme a la ley y vigilen en forma preventiva en los casos que ya se han registrado hechos violentos para que se les dé seguimiento oportuno.

Por lo anterior, la emisión o no de la Alerta de Violencia de Género, cuyo dictamen se enviará a la Secretaría de Gobernación, que será la instancia de resolver sobre su procedencia, el Gobierno del Estado está al pendiente de lo que se decida, no sin antes aclarar que, independientemente de que no se emita, se están implementando programas para atender a las mujeres que puedan sufrir algún tipo de violencia y que mejor que ahora se capacitará al personal de seguridad pública para atender mejor a los grupos vulnerables, como son las mujeres violentadas o familias marginadas o pobres.

La semana pasada vimos las fotos y leímos las notas en donde el Gobernador instruyó a los integrantes del gabinete estatal a trabajar de manera coordinada en un programa para prevenir la violencia de género, consistente en que cada una de las áreas de la administración pública del Gobierno del Estado de Colima identificara los programas que atienden a la población de mujeres receptoras de violencia y hagan los esfuerzos que sean necesarios, para que en el ámbito de sus competencias atiendan de manera efectiva y afectiva la violencia contra las mujeres.

La administración estatal, pues, está realizando esfuerzos para mantener a las mujeres en un ambiente libre de violencia, por lo que, de no llegarse a concretar la emisión de la Alerta de Violencia de Género, se tendrá que exhortar al Congreso del Estado para que a la brevedad posible analice la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos por violencia de Género y Trata de Personas.

También realizar los esfuerzos necesarios para lograr la coordinación institucional necesaria, a fin de que se erradique la violencia de género, lo que implicaría, entre otras cosas, instalar Unidades de Género en todas las dependencias.

Se emita o no la AVG, el Gobierno del Estado demuestra que con estas acciones ha estado en favor de las mujeres. Este es un análisis.

