Cuatro empresas como Chofer Pro operan en la irregularidad

Los taxistas no hemos tomado acciones porque esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto: Hugo Chávez Ríos

Infoecos/Colima.-

Bajo total impunidad y tolerados por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, operan taxis “piratas” o pertenecientes a las empresas Transportes Selectos, City Drive, Deco Plus y Chofer Pro, entre otros, afirmó Hugo Chávez Ríos, presidente del Frente Colimense del Transporte.

El líder de los transportistas señaló que la operación de ese tipo de unidades, sin concesión, “es un mal que se da últimamente en Colima, son carros particulares, hay personas a las que engañan y dan un servicio a través de una aplicación o una llamada telefónica, esto viene a causar un malestar entre compañeros y una inseguridad ante la sociedad”.

Chávez Ríos señaló que ante estas irregularidades en el servicio, “los taxistas no hemos tomado acciones porque esperamos que autoridad competente las tome”, además de que denunció que existe la presunción de que “hay corrupción” en el área de Movilidad, pero no se ha comprobado.

“Cualquier persona que quiera meter una unidad con una corta lana que les da a ciertas personas pueden dar este servicio”, aseveró.

El presidente del Frente Colimense del Transporte expresó que a pesar de la inconformidad de trabajadores del volante, no la han externado de manera general y pública.

“La gente está desesperada y han querido tomar acciones, pero les digo que confiamos en la autoridad y gobierno estatal para que estas unidades sean detenidas”.

Expresó que han solicitado a la Secretaría de Movilidad detener las unidades particulares, ya que solo en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, existen de cien a 150 unidades.

“Ninguna agrupación que existe está regularizada porque no se les ha dado autorización por parte de Semov ni su plataforma, ni unidades. Por tal motivo solicito a las personas que no se dejen engañar, que no están dentro del marco legal”.

Asentó que como organización “tenemos esta inquietud, le hemos manifestado al sector, y se quedo que hablarían con la Semov para tomar medidas pertinentes y que estás empresas que se han formado de hace cuatro a cinco meses, y de Chofer Pro que se formó hace más de un año y medio, que no se han detenido. Esperamos se comiencen a detenerlas y si la Semov dará permiso a las unidades que esté autorizado dentro del marco legal, empiecen a trabajar y no se dé esta manifestación de inconformidad que han hecho compañeros, que no lo han hecho de manera general y pública”, reiteró.

Sobre si existe alguien que protege a esos taxis “piratas”, Chávez Ríos manifestó desconocerlo.

“Eso quisiera saber, si no los paran, debe haber alguien que los protege porque no es tolerable que cada día salgan unidades, o veamos nuevos carros prestando el servicio, con vidrios polarizado, antenas, y desconozco quién los protege. Solicito a la misma Semov, para evitar el mal pensamiento que muchos compañeros tenemos, detener estas unidades”, concluyó.

