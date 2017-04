Inician finales de Copa en Futbol Incode-Intersecretarial

Infoecos/Colima.-

Con los juegos de cuartos de final, este sábado iniciará la liguilla por el título en el futbol Incode-Intersecretarial en ronda a eliminación directa: equipo que pierda queda fuera.

Tres encuentros iniciarán a las 10:00 de la mañana: Fray Pedro vs SNTE 39, en el campo del Domingo Savio; SUTERM vs Deportivo Corregidora en la AFEC-Chical; y Sindicato de Gobierno vs Conurba, en el estadio Colima. El otro juego de esta ronda se programó a las 12:00 horas, entre Isenco y Educación Especial, también en el estadio Colima. Todos los juegos serán a morir, en caso de concluir empatados en el tiempo reglamentario, se irán directo a penales para sacar un vencedor.

En cuanto al goleo individual, Roberto Espinoza, del Sindicato de Gobierno encabeza l

a lista con 32 anotaciones, y hasta que se conozca al monarca de Copa, se definirá al campeón de goleo.

