Perspectiva: Estamos hartos de la corrupción e impunidad

Desde hace un tiempo ha salido una lista de exgobernadores de todos los partidos políticos, pero más del PRI, que han sido señalados como corruptos, pues se les acusa de desviar dinero público para su provecho personal, en colusión de sus más cercanos colaboradores. Y en algunos de los casos han sido denunciados penalmente y son pocos los que están en la cárcel por ese motivo. El problema apunta en que esta práctica del desvío de recursos no es nueva, data desde que el PRI es PRI; agudizándose aún más del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien, en voz de Miguel de la Madrid, expresidente de la República, ya fallecido, aquel se llevó la partida secreta de la Presidencia, y de ahí para acá, la gran mayoría de gobernadores, han desviado recursos del erario, para su provecho personal. Y que malo que las leyes sancionadoras estén hechas a modo, y a lo más que llegan es a inhabilitar al funcionario, pero nunca devuelve lo que malversó, mucho menos son puestos a disposición de la autoridad para que paguen los delitos cometidos.

En la actualidad la presión social ha sido tanta que el Gobierno de la República no ha tenido otra alternativa que meter a la cárcel a algunos, como Javier duarte, Andrés Granier, Villanueva, entre otros, mas el corte no es parejo, puesto que son varios los exgobernadores priistas que se vienen riendo de las acusaciones que les hacen sus coterráneos, como por ejemplo los hermanos Moreira, asunto bien conocido de corrupción, pues no aparecen 36 mil millones de pesos, y Peña Nieto ni se inmuta, pues son sus amigos del alma.

Como ustedes ven, estimados lectores, los mexicanos ya no hayamos qué hacer y por más que nos encomendemos al santo de nuestra devoción, no hemos logrado ni lograremos que la corrupción y la impunidad de parte del gobierno aminore, por el contrario, aumenta cada día, y por ese motivo, desgraciadamente, ocupamos uno de los primeros lugares a nivel internacional y somos señalados como los mexicanos corruptos, pero eso ni cosquillas sienten los altos funcionarios del gobierno. Y por si acaso no les mueve el caso de los hermanos Moreira, el último es el de Emilio Lozoya, quien en el sexenio pasado, según la nota aparecida en un medio de circulación nacional, éste recibió la friolera cantidad de cinco millones de dólares, por una empresa brasileña para otorgar contratos millonarios de Pemex hacia esa empresa. Y, a ese respecto, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido parco, pues no se ha pronunciado a esa acusación, pues hay que recordar que también La Gaviota recibió un gran regalo, una casa en una de las zonas exclusivas del Distrito Federal.

Ya mero entramos a tiempos electorales y le urge al gobierno hacer algunas cosas, aparentar que está atacando la corrupción. En el caso de Duarte encarcelado en Guatemala, se sabe que es una faramalla, pues a su esposa y demás familiares no se le ha atacado para nada, parece que el asunto solamente es contra Duarte. Sus familiares también están involucrados en desvío de recursos del erario.

Aquí en Colima estuvieron reunidos la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado y el señor gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, para afinar detalles para sancionar a Mario Anguiano Moreno, exgobernador de Colima, ojalá no sea para absolverlo por ser amigo de un alto funcionario del gabinete Peña. Ya veremos.

RETAZO

De otros asuntos, ¿ya hizo el pago del agua? Pues resulta que en el recibo que le dan no aparecen los meses que está pagando, o si es por año, no vienen los 12 meses que usted pagó. No vayan a salir con el cuento que uno debe. Además, el recibo de papel que le dan es de lo más corriente, al poco tiempo se borra, por lo que recomiendan que le saque copia, porque con recibo borrado no puede hacerles ninguna reclamación. Qué raro que no aparezcan los meses al que corresponde su pago. DE OTRO ASUNTO, el Gobierno del Estado debería poner a funcionar el kiosco de Cuauhtémoc, tan importante para algunos trámites que se pueden hacer allí, pues la computadora no imprime las formas para pagar la calcomanía, sino que se tiene que venir al kiosco tecnológico, con la pérdida de tiempo y dinero que eso conlleva. Esa oficina a veces funciona y a veces no, lo que va en contra de la buena atención a los usuarios. YA LO DIJO el alcalde de la ciudad de Colima, que el Festival del Volcán costará siete millones de pesos, pagaderos por la federación, iniciativa privada y la propia alcaldía. El festival es bueno porque genera derrama económica tan urgente en estos momentos de crisis por la que estamos pasando. Los artistas que se presentarán son de buena calidad, que el pueblo podrá disfrutar sin pagar boleto alguno. EN LA SEMANA Santa y Pascua el turismo dejó una derrama de 400 millones de pesos, así lo dio a conocer el mandatario estatal, Ignacio Peralta Sánchez, lo que se consideran buenas noticias, porque hay fuentes de empleo para los que trabajan en la industria sin chimeneas. Es todo por hoy.

