Tinta social: Compromiso gubernamental

“Nunca prometas más de lo que puedes llevar a cabo.” Publilio Siro.

De acuerdo a la definición del Gran Diccionario de la Lengua Española; COMPROMISO es la “Obligación contraída por una persona mediante una promesa, un contrato u otro acuerdo”. Tomo como referencia este concepto para hacer un breve análisis a nivel local con respecto al uso que se da a esta palabra de parte, principalmente, de nuestro representante estatal y algunos cuantos representantes más, quienes, al adquirir la Obligación de representarnos en la tan distinguida diligencia como Servidores Públicos, adquieren el COMPROMISO ante la ley, y la sociedad, señalando siempre que éste debe ser cumplido de acuerdo a sus funciones ya conocidas por ellos mismos.

Pues bien, el compromiso de nuestro actual Gobernador, el cual él mismo se impuso, se resumía en una frase: “Vas a vivir mejor… Seguro”. De acuerdo a la Jornada en su portal http://www.jornada.unam.mx: “El estado de Colima terminó el primer trimestre de este año en la punta de la incidencia de homicidios dolosos al registrar 184 asesinatos, pero con una tasa por cada cien mil habitantes de 20.33, la más alta a nivel nacional”, dichos datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); por tanto podemos concluir que no se ha cumplido la frase antes mencionada, es decir no ha existido un Compromiso real por parte de dicho representante estatal. Si a esto le sumamos que es conocida la agenda del Gobernador, de la cual se sabe solo atiende en su despacho de lunes a miércoles, nos damos cuenta que no existe dicho compromiso para que vivamos felices… mucho menos seguros.

Ahora bien, la falta de compromiso se da invariablemente por evitar las responsabilidades inherentes a un cargo. En el caso de nuestro servidor público número uno estatal se observa que no está Feliz, ni seguro en el desempeño de sus funciones. Es notorio el desdén a la atención de asuntos de importancia para nuestra sociedad, su falta de atención, por citar un ejemplo, a las organizaciones civiles de nuestro estado, quienes se quejan de lo difícil que es que el Gobernador siquiera les dé una cita para platicarle sus proyectos, sus necesidades, tomando en cuenta que son estas organizaciones quienes se comprometen para atender tantos problemas que son de primordial importancia. Pareciera que una vez tomado el cargo se ha encerrado en su burbuja, sin siquiera asomarse a transitar las calles del estado que representa, o platicar con las personas que realmente trabajan, que realmente sufren por la inseguridad de sus trabajos y sus familias.

Insisto en el tema de la relevancia y la necesidad de Compromiso por parte del Gobernador del estado, es el puesto de mayor jerarquía y al que debemos exigir resultados. Un puesto de ese nivel merece el mayor Compromiso y la exigencia diaria en dar el máximo, debe saber que está ahí para esforzarse día a día, durante los seis años que dure en su mandato.

El escenario actual no es el mejor, la autoridad de un líder no se impone, se gana; esperemos que por el bien de nuestro estado, en el futuro no muy lejano, dejemos de ver a políticos sin compromiso, por nuestro bien, que sean personas de convicción los que accedan a estos puestos y no solo lo hagan por el afán de tener una “chamba” (como ellos dicen) que al final del día no quieren desempeñar.

Por último, recordarle al diputado local del Partido del Trabajo que se ponga a trabajar y de una vez apoye en las gestiones a las alumnas de la carrera de licenciatura en Educación Preescolar del Instituto José Martí, quienes a la fecha no cuentan con sus títulos, siendo que llevan más de dos años egresadas y no les han sido entregados. Desde aquí le pido se COMPROMETA a darle solución a este tema que ha afectado a dichas egresadas.

Saludos a todos.

