Con 21 equipos, abre temporada el balompié Superveteranos

Infoecos/Colima.-

Con la presencia de tres conjuntos más: Citrojugo de Tecomán, Barcelona y Pihuamo, de Tecomán, Colima y Jalisco, respectivamente, el arranque de la temporada 2017/18 de la Liga Libre de futbol Superveteranos, presidida por Daniel Ortiz Chávez.

El comienzo es este viernes 28 con dos partidos en el estadio Carlos Septién de Quesería: a las 19:00 horas, Azucareros vs SNTE 39 y a las 21:00, Sección 82 vs Santos Tonila.

Un día después, el sábado 29, los otros ocho encuentros: Airtronic vs Real Manrique e Imperio vs Citrojugo, en la Unidad AFEC Isenco; SNTE 6 vs Juventus, pero en el estadio Colima. Los tres partidos se llevarán a cabo a las 16:00 horas.

Desde las 16:45 horas, San José vs Barcelona en San José del Carmen; a las 17:00, Albarrada vs Ixtlahuacán, en el campo 3 Domingo Savio; Venustiano Carranza vs Atlantes a las 18:00 horas en la cancha El Alpuyeque; Mofles Fernando vs Halcones, 18:00 horas, unidad Gustavo Vázquez Montes de la ciudad de Villa de Álvarez y Guadalajarita vs SNTSS, 18:00 horas en la unidad AFEC Isenco.

Con el ingreso de los tres mencionados, son 21 los conjuntos que darán vida a esta Liga de convivencia deportiva.

Comentarios