Camino Real

Le anda llegando la lumbre a los aparejos a López Obrador; a él, tan cuidadoso de que no se sepa de dónde obtiene dinero con el que ha hecho campaña por la presidencia durante los últimos 18 años; que se autoproclama el sumo pontífice de la honestidad; que se la vive condenando a los corruptos y a la “mafia del poder”; que todo el tiempo anda disfrazado de político menesteroso y autoproclamándose el campeón de la austeridad; que se hace pasar por el bienamado mesías que el país espera; él, que es eso y más, de repente está siendo encuerado y exhibido en sus mentiras y en los pellejos de su miseria moral.

Porque no es Eva Cadena, la diputada choapaneca, la que es evidencia con la recepción de pacas y fajos de billetes de una donante anónima, sino el propio Andrés Manuel a quien van dirigidos los donativos, según lo exhiben los videos.

López Obrador es, con mucho, el más corrupto de los políticos que campean en el país. Desde hace al menos tres sexenios no ha dejado de hacer costosa campaña en su desquiciada obsesión por la presidencia de la República, y en esa ocupación -no tiene otra, pues no se le conoce empleo-, es lenguaraz y boquiflojo para hablar mal de los partidos políticos -que no sean el suyo propio- y de los actores políticos, sean o no sus adversarios. Y cuando se le han hecho señalamientos, se los quita de encima fácil con el simple y sobadísimo recurso de hacerse la víctima de “la mafia del poder”, en cuyo continente caben todos los males de los que, por supuesto, él está limpio y al margen.

Pero ya desde los tiempos de René Bejarano –el Señor de las Ligas-, pasando por Luis Costa Bonino-quien recaudaba seis millones de dólares para AMLO en 2012-, y por las Juanitas -monumentos vivientes a la democracia al estilo Peje-, hasta llegar a la bolsita para echar los fajos de billetes que Eva Cadena recibió en Las Choapas, López Obrador ha dado muestras de, por lo menos, ser tan corrupto como los demás, pero eso sí, más hipócrita y mentiroso que cualesquiera. Pero al parecer no le bastará seguir diciendo que no tiene propiedades, ni cuenta bancaria, ni tarjetas de crédito, pues ya se descubrió el modus operandi de su modus vivendi: recibir dinero en efectivo de “donantes anónimos”. Y faltaría saber si los descuentos “voluntarios” del 10% que Delfina Gómez (candidata de AMLO a la gubernatura del Edomex) hizo a los salarios de los trabajadores de Texcoco, fueron a parar también a la causa de Andrés Manuel, lo que no sería ninguna sorpresa.

Una cosa hay que reconocerle a López Obrador: es bueno, qué digo bueno, ¡es buenísimo! para engañar a los bobos.

MESÓN.- Es una constante que autoridades de los tres niveles se sumen a la lucha del gobernador Ignacio Peralta por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. A diario hay acciones encaminadas a ese propósito y a garantizar la equidad. Hace unos días el Gobernador declaró que habrá cero tolerancia contra los agresores de mujeres y que se aplicarán con vigor las disposiciones legales correspondientes, y fue muy preciso en que se intensificarán la prevención, atención, procuración de la sanción y erradicación de la violencia familiar. Además firmó convenio con los titulares de la Red Interinstitucional de Atención a Personas Receptoras y Generadoras de Violencia Familiar. A su vez, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, en representación del Gobernador, encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. Otra acción es la puesta en marcha del programa Échale Neurona, cuyo objetivo es prevenir embarazos entre adolescentes, lo que definitivamente va en favor las mujeres jóvenes. También se abrirán centros de atención y se creará una política transversal por unidades de género para toda la administración pública, así como el relanzamiento, con otra perspectiva, de la línea telefónica 075, que da atención a mujeres que viven violencia, misma que se reestructura y redirecciona para que funcione coordinadamente con el 911. Todo lo anterior habla de que Nacho Peralta es consciente de la grave situación que viven mujeres receptoras de violencia y ha emprendido diversas acciones para proteger y garantizar sus derechos, independientemente de que la Secretaría de Gobernación haga su chamba en este renglón, al declarar en Colima la Alerta de Violencia de Género. De llegar a emitirse esa declaración, no deberá de verse como una condena al estado ni al gobierno, sino como un mecanismo para atender un problema global que tiene diferentes índices en todo el mundo y, por tanto, habrá coordinación de las políticas públicas para atender a las mujeres de todo el estado.

CASI REGAÑAN a los diputados en la sede del mismísimo Congreso, los señores de Cómo vamos, Colima, porque los legisladores no les han aprobado recursos fiscales para costear la fiscalización que hacen a los ayuntamientos y la administración estatal. Insistimos en que si los diputados aprueban tal despropósito, de una vez que avienten su renuncia, porque la fiscalización les corresponde a ellos (diputados) y no a cualquier advenedizo. Mejor que los señores de Cómo vamos, Colima se postulen a diputados para que, después de ganar, puedan dar rienda suelta a su vocación fiscalizadora. Si los diputados les dan gusto, ¿se imagina cuántas organizaciones “ciudadanas” van a surgir con la misma cantaleta de querer que el Estado les de dinero para fiscalizarlo?… Y a nosotros solo nos quedará decir: ¡No mamen!… ¡Arrieros somos!

