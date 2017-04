Hay que decirlo: De la tele a mi columna

La cadena de entretenimiento Discovery Channel apostó a implementar –como en otras ocasiones- una versión mexicana de sus éxitos americanos de shows para televisión relacionados con los vehículos y sus transformaciones. El programa se llama Mexicánicos y lleva poco más de año y medio al aire encontrando las opiniones de los televidentes.

Este reality expone de una peculiar forma la vida dentro de un taller de laminado y pintura, en donde se realizan todo tipo de modificaciones, creaciones y restauraciones automotrices. Este programa es conocido en 15 países de tres continentes, que observan cómo 60 trabajadores manipulan treinta vehículos simultáneamente.

Durante estos días pasados de Semana Santa, me di a la tarea de pasar el tiempo viendo varios capítulos de las primeras tres temporadas de este programa (por no decir todos). Riéndome de las peripecias que libra el protagonista, Martín Vaca, a lado de su hija y sus tres jefes de departamento. También, al finalizar cada capítulo leía los comentarios más populares que los televidentes escriben, que fue lo que me motivó a escribir sobre el tema en esta columna.

Pues bien, el programa permite ver las excentricidades del mexicano (adinerado). Por ejemplo, el futbolista que crea una limosina con frente de Rolls-Royce y cola de Lamborghini, el empresario que idea una limosina que escupe fuego u otra en forma de barco y las restauraciones de vehículos de hace un siglo o la creación desde cero de coches deportivos. A diferencia de otros programas de la gama como el histórico West Coast Customs, aquí no se recala en la tecnología que se les instala a cada uno o en lo fantástico que puede ser poder pagar para ver un asador en una cajuela. En este programa se recala en como el mexicano se las ingenia para entregar lo que el cliente pide.

Eso ha provocado que mexicanos demuestren un descontento hacia lo que este taller hace, pues argumentan que el programa solo deja ver la cultura “naca” y maleducada de los hombres que se dedican a la mecánica y, por supuesto, de los que piden modificaciones perturbadoras (como una camioneta con doble frente). Además, me topo con que internet está lleno de personas que saben hacer 10 veces mejor las actividades como pintar, sacar golpes o modificar un motor, según ellos. Pocas personas aplauden que Vaca y su gente se han movido para tener los contactos por donde quiera, para conseguir piezas y refacciones únicas, que tienen un gran manejo de las cuentas y una amplia cartera de clientes con posibilidad de pagar medio millón de pesos por proyecto y todavía regresar.

Esto me recuerda a aquella reflexión trillada de los cangrejos y la cubeta, donde en vez de ayudarse y estar contentos porque un excéntrico programa de modificaciones vehiculares mexicano está conquistando el mundo, nos fijamos solamente en los errores o en cómo podríamos nosotros ser mejores que ellos.

Como quiera que sea, espero ver que cadenas tan importantes de todos los rubros sigan volteando a México para crear contenidos de calidad y para toda la familia. A su vez, espero que nuestro país también comience a usar la gran creatividad que tiene para crear productos que podamos vender al extranjero que lleven implícito la tremenda calidad que en nuestro país abunda.

LA BATALLA DE LAS CUMBRES

Así como el viacrucis, que es seguido por toda la cuaresma, convendría recordar un hecho histórico que generó el preámbulo a la gran victoria que este viernes celebrará nuestro país. Me refiero a que un día como hoy pero de 1862, se libró en las Cumbres de Acultzingo, una de las batallas para mermar al ejército expedicionario francés que por segunda ocasión profanaba con sus plantas nuestro suelo. Mi héroe nacional favorito, Ignacio Zaragoza, en ese momento decidió a bien replegar las tropas para esperar al invasor en Puebla y acabar con él, no sin antes, crearle un boquete en sus filas de más de 500 mercenarios fallecidos en esta batalla. Desde ese día, los arrogantes franceses sabían que no sería tan sencillo cumplir su cometido, estaban frente a mexicanos que en verdad amaban su tierra. De esos, ¿cuántos tendremos aún hoy día?

Comentarios