Red Política: El poder en el PRI 

El caso del exgobernador Mario Anguiano Moreno tomó otro rumbo, luego de la reconformación política que se dio el año pasado en el Congreso del Estado por la salida de tres diputados de la fracción del PAN y de los cambios que se dieron este año en el gabinete de JIPS.

Como el caso está totalmente en la cancha del PRI, le han dado un trato diferente al que le dio el PAN, poniendo por delante algo muy simple: aplicar lo que la ley establece, sin el sesgo político-partidista que le estaban dando los panistas.

Desde al año pasado, con el apoyo de los diputados independientes, la fracción del PRI dio un vuelco al caso del exgobernador y determinó tomar el camino por el que JIPS se ha conducido desde que se presentó la primera denuncia penal ante la PGJE: aplicar la ley, apegarse a Derecho.

Sin embargo, transitar por esa vía ha sido difícil. Se pensaba que ya sin el peso del PAN en el Congreso local, el asunto del exgobernador se resolvería conforme a lo que señala la ley; una vez que se revisaron a fondo los resultados de las auditorías que hizo la Osafig por instrucciones de los panistas y en los cuales encontraron una serie de ilegalidades que apuntaban hacia una sanción ejemplar a Mario Anguiano y, sobre todo, para dañar aún más la imagen de corrupto que tiene el PRI.

Sin embargo, seguía un elemento que impedía a los diputados del PRI y al Gobernador del estado resolver conforme a la ley el caso del exgobernador. Y es que desde el gobierno de JIPS y utilizando el diario que supuestamente es aliado del actual Gobernador, algunos priistas vendieron la idea durante todo el 2016 de que Mario Anguiano dejó las arcas vacías y hasta promovieron más auditorías extraordinarias al interior de algunas dependencias.

El fin era muy claro: que el Congreso del Estado, incluso el Gobernador, aplicaran una fuerte sanción a Mario Anguiano, aunque esto fuera por revanchismo porque el exgobernador no dio oportunidad para que esos priistas ingresaran al Gabinete y, así, estar también en el poder, ni permitió mucho menos que participaran en las decisiones que tomaba como Ejecutivo estatal.

Al parecer, esa presión ha desaparecido, o al menos ha disminuido en el PRI que tiene el poder con la salida de esos priistas que estaban en el Gabinete de JIPS, aunque esto se diera no por voluntad o disposición local, sino por indicaciones del nivel central o nacional.

Si esta presunción es cierta, el PRI que está en el Congreso del Estado y en el Gobierno del Estado tendrían cancha libre para aprobar una resolución estrictamente apegada a Derecho, en la que habría exoneraciones y sanciones, tal como lo adelantó el diputado priista presidente de la Comisión de Hacienda, aunque no del calado o del nivel que pretendían los panistas y lo demandaban esos priistas.

Lo que se aprobará en los próximos días en el Congreso del Estado respecto del caso del exgobernador es un dictamen apegado a la ley, lo cual sería correcto… porque no se vale litigar, enjuiciar y hasta sentenciar en los medios de comunicación. Por eso, es correcto que JIPS haya subrayado en estos días que en los casos de exgobernadores que estén señalados por presuntos actos de corrupción –como también es el caso de Colima- debe actuarse con base en la ley.

Una resolución legal, no política, en este caso, confirmaría que fue equivocada la percepción pública que generaron esos priistas -a través del diario que tienen maniatado- de que Mario Anguiano se llevó grandes cantidades de dinero de las arcas públicas. Se trata de una larga campaña más de desprestigio contra el exgobernador –primero lo acusaron de narcotraficante- por revanchismo político y personal, respectivamente, ya que estos detractores no tuvieron acceso al poder y el conocido mercenario del periodismo no obtuvo la lana que antes recibía del Gobierno del Estado, sin incluir los costosos caprichos que le pagaban.

Es una vergüenza para la sociedad que algunos empresarios insistan en que les den dinero para financiar un proyecto inútil e improductivo llamado Cómo vamos, Colima. Y es que como la sociedad habrá observado, este grupo de empresarios quiere imponer su modus vivendi (vividores), presentando evaluaciones –chafas, tendenciosas, por cierto, como las que hizo en materia de seguridad y salud- que les permita obtener financiamiento público del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos. Sin embargo, JIPS no cedió ante esta pretensión y no les dio el dinero que pedían, mientras que casi todos los ayuntamientos los mandaron, prácticamente, por un tubo. Ahora recurrieron de nuevo al Congreso del Estado, y en su desesperación por el dinero, pretenden quitar lana a los propios empresarios del estado al proponer que los recursos que piden para sus fines salgan del impuesto a la nómina del 2 % que se retiene al sector empresarial.

PARECÍA QUE Enrique Michel navegaría ya en aguas tranquilas en la dirigencia estatal del PAN. Sin embargo, la diputada Julia Jiménez Angulo y excandidata a la dirigencia estatal panista impugnó esta elección ante el Tribunal Electoral federal (TEPJF), una vez que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) confirmara el triunfo del excandidato panista a gobernador. Una eventual resolución a favor de la legisladora panista sería muy significativa porque representaría el término del cacicazgo que ejerce el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez desde el 2015 en el PAN y el inicio de una nueva época en la vida de este partido y de los panistas.

A PROPÓSITO, dos temas interesantes y actuales abordaría este jueves 27 de abril el presidente del TEE, Guillermo Navarrete Zamora, al impartir la conferencia “Los nuevos retos del derecho electoral”, en el auditorio del Poder Judicial del estado. Y es que el magistrado electoral disertaría sobre algo que interesa bastante a muchos políticos: las reglas de la reelección de alcaldes y diputados locales y la equidad de género en las candidaturas.

