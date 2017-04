Arte Total: Dame un abrazo que yo te pido, Día del Niño

¡Felicidades! a Victoria Palacios Rendón, que cumplió 11 años.

¡Pssst! ¡Psssst! Sí, a ti y a ti también, felicidades a toda la audiencia que lee Ecos de la Costa, que se asoma a repasar esta columna, que, aunque ya no son niños, los invito a que este día celebremos con nuestros hijos o nietos, sobrinos y hasta los hijos de los vecinos, este día.

Hoy, 30 de abril se celebra el Día del Niño. ¡Yuhu! Y su finalidad no es otra que reafirmar y promocionar el bienestar y los derechos de los niños, una finalidad a la que sin lugar a dudas se suman todas las instituciones oficiales y privadas, ya que los niños, además de encantarnos, son lo mejor de este mundo.

La ONU lo celebra el 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959. Sea como fuere e independientemente del día, hoy Arte Total ha preparado un pequeño artículo con planes estupendos para celebrar el Día del Niño.

Por supuesto, en todos ellos participan los más pequeños de la casa. ¿Con ganas de conocerlos? ¡Allá vamos! El pasado jueves había gran regocijo en la escuela Gregorio Torres Quintero de Colima, pues les habían dicho que podían acudir a la escuela el viernes con ropa normal y dejar el uniforme cotidiano a un lado. “¡Es lo máximo!”, gritaron, y bailaron de felicidad Nai y Victoria.

La abuelita Tere hizo un hermoso vestido color verde agua a Nai, que se vistió de largo para ser coronada por rescatar los valores como la Justicia. Las escuchaba también la hermana más pequeña Leitsa. Platicar con ella es un agasajo porque es una niña creativa e inteligente que tiene la enorme capacidad que tienen los niños para aprender. Nos contó sus planes para ir a su kínder Estrellita con disfraz. Estaba feliz porque iría vestida de ¡mujer pirata!

Ella sabía claramente que estaba rompiendo esquemas, pues sus movimientos y expresiones eran de valiente, brava y feroz. Como ya había platicado con sus amiguitas sobre el atuendo que usarían y se habían manifestado por disfrazarse como princesitas de cuento, ella estaba feliz por ser mujer pirata.

A Leitsa su mamá Ito la deja que camine descalza sobre el pasto y en la casa. Un día empezaba la lluvia en Colima y Leitsa le preguntó a su mamá: “¿Me dejas salir a la lluvia?”, Ito lo pensó un instante. La respuesta fue positiva. La pequeña salió descalza a bailar bajo la lluvia. ¡Era libre! Disfrutó y movió su cuerpo de modo que pareció que la bailarina Isadora Duncan quedó superada.

Un día Leitsa comentó: “¡La mayoría de la gente cree que las niñas no entendemos nada y eso es falso!”, me dijo airada, y empezó una función de teatro-monólogo creado por ella e influenciada por las actividades de su hermana mayor, Yamila.

También es lo máximo romper el horario. “¡Salimos más temprano!”, volvieron a informar Victoria y Nai a sus padres. Claro que para todo el alumnado es felicidad. No importa si rompen los horarios de papá y mamá que tienen una rutina para recoger a sus pequeños.

No es una nueva princesa de Disney ni un carrito último modelo… El mejor regalo que los papás le pueden dar a sus hijos este 30 de abril es tiempo, de abrazos y amor por los buenos hábitos, como la lectura. Victoria acude a un curso de lectura rápida y se ve que le gusta el reto. Nai espera con ansias tener la edad para cursarlo también y ya es una buena lectora.

Yo puedo asegurar que los libros van a cambiar a positivo la vida de los niños a los que se les procura la lectura regularmente. Hay una frase que en inglés dice “readers today, leaders tomorrow”: “Lectores hoy, líderes mañana”. Y es verdad. Pero necesitamos papás conscientes porque la lectura es un hábito que se inculca en la casa y en la escuela, como hacer ejercicio y comer sano. Si le quieres dar algo a los pequeños de la casa, yo recomendaría un libro.

El coloquio Pies para volar. Segundo Coloquio Danza, Infancia y Juventud concluyó este viernes 28 de abril, en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Se llevó a cabo la mesa Otras edades: danza y jóvenes, como parte de Pies para volar.

Moderada por el coreógrafo Félix Castellón, la charla contó con la participación del maestro del INBA Fernando Aragón, el promotor cultural y artista interdisciplinario Arturo Berrospe, la coordinadora académica de la Dirección de Danza de la UNAM Paola Aimee y el coreógrafo Edisel Cruz.

El artista interdisciplinario Arturo Berrospe habló de la importancia de que el arte sea sumado a la currícula educativa como protagonista formativo y no como herramienta de insumo en el aprendizaje. Expresó: “Considero que el arte no es solo un material explicativo y debe tomarse como herramienta de empoderamiento social e ideológico.

“Es necesario que se oficialice el arte como uno de los ejes rectores de la formación humana (…) La educación artística deberá ser tarde o temprano una opción de primera instancia para la oferta educativa nacional”.

Recordó que la educación artística se implementó en los años 20 del siglo pasado y en ese entonces se vio a las artes como un medio para generar identidad, de ahí que no sea gratuito que se enseñara danza folklórica en las escuelas.

Con el fin de celebrar el Día del Niño y el Día Internacional de la Danza, el programa de varias instancias de la Secretaría de Cultura ha organizado magnos encuentros en el Centro Nacional de las Artes y en la Biblioteca Vasconcelos.

En el complejo artístico y cultural de Churubusco, el programa Alas y Raíces invita a bebés, niñas, niños, adolescentes y sus familias al festival multidisciplinario ¡Todos a jugar y a danzar!, que conjuga también el Día Mundial de la Danza -el día 29- y que se desarrollará del 29 de abril al 1 de mayo, en diferentes espacios.

En la Escuela Superior de Música, los cuentacuentos Giovanna Cavasola y Tathanna Massad contarán la historia de Las zapatillas rojas, que hacen que quienes se las pongan bailen sin cesar. En el Cenidi Danza se ofrece el taller Capoeira, juegos sonoros y corporales. Música, danza, canto, lucha y ritual de origen afrobrasileño que pone a prueba nuestras habilidades físicas, compartiendo el espacio dinámico con otros.

Como gran aportación se crearon talleres dirigidos a la primera infancia de danza, literatura, teatro y música entre ellos: Cantar y bailar, mi juego tradicional (cero a un año), Libros, arrullos y apapachos (cero a tres años), Bailando con papá y mamá (uno a dos años), DanZoo (uno a tres años), Flotando en la nube y con las nubes (cero a dos años).

Todos a bailar (cuatro a seis años), Cuentos cantados y otras ocurrencias (dos a tres años), Con la música en los pies (tres a seis años), ¡Seremos bailarines! (uno a cuatro años), y Paso a pasito (cero a dos años).

También se impartirán Contacto en juego (dos a tres años), De puntas y puntitas (cero a un años), Cuentos cantados y otras ocurrencias (cuatro a seis años), Son, sonecito (tres a cuatro años), Cuentos que bailan (cero a dos años), Con la danza del tingo al tango (dos a tres años), Danza y canciones (cuatro a seis años), Plastidanza (dos a cuatro años), y Figuritas locas (cero a tres años).

A ritmo de vals y danzón, la Orquesta Escuela Carlos Chávez cerró las actividades que la Biblioteca Vasconcelos programó para celebrar el 30 de abril. Se trata de un concierto inmersivo, donde niños y adultos podrán percatarse de cómo se vive y siente la música sinfónica desde el corazón de una orquesta.

Este tipo de presentaciones, en las que el público puede sentarse junto a un músico para observar, sentir y apreciar cómo nace y se conjunta el sonido de violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, clarinetes, oboes, fagotes, cornos, trompetas, tubas, trombones, percusiones y demás instrumentos. Eduardo García Barrios es el director de este concierto.

El objetivo de este recital es que los niños y adultos, además de disfrutar de estas piezas de corte popular, se introduzcan de manera lúdica a la convención musical, es decir, el director se encarga de explicar algunos pasajes de las obras, a qué sonidos o instrumentos se debe poner especial atención en determinado momento, quizá alguna anécdota del compositor, entre otros muchas curiosidades o datos específicos que han hecho tan emblemáticas a cada una de estas piezas.

Con el objetivo de acerca a niñas y niños a una cinematografía de calidad, se organizó el Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños), además de impartir diversos talleres dentro y fuera de sus instalaciones, tanto en escuelas, museos, centros culturales y foros.

Si la autoridad de cultura en tu región no te ofrece un programa de actividades para disfrutar en familia el Día del Niño, hay otras opciones. A los niños les gusta correr y estar al aire libre, ¡vámonos al campo!, si no se puede, organiza una sala de cine en casa con palomitas y una rica cena. Inventa una fiesta de disfraces con papeles y telas y abre el ropero de los abuelos para representar otros tiempos. No olvides tomar tu foto con el celular para recordar. Y aún más, ¿tienes una pelota? Vamos, un pequeño juego de penaltis los divertirá.

En la experiencia educativa que la humanidad lleva acumulada en este siglo, han existido propuestas completas centradas en la educación artística, a pesar de ello, y aunque numerosos autores han sostenido que el aprendizaje artístico tiene un particular significado en la formación de la personalidad de los niños y jóvenes, el arte no acaba de encontrar su sitio en la currícula escolar.

Se trata de mantener políticas públicas que permitan apoyar este tipo de proyectos y consolidar nuevas audiencias que urgen.

