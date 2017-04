Atracadero de sombras: Asueto en mi ciudad

Para un chauvinista oriundo de Tecolapa, la ciudad de Tepames ha de parecerle muy atractiva. París, por su cuenta, dicen las crónicas del Discovery Chanel, es bella y romántica; además de elegante y sobrada de glamour. Así las cosa, y al margen desde luego de cualquier competencia y libre de todo apasionamiento, mi ciudad tiene lo suyo, aunque, ciertamente, no sea elegante ni glamorosa, y mucho menos cosmopolita. Tampoco, por lo mismo, es factible ni siquiera imaginar algo comparable con Praga o Florencia, o Pekín o Río de Janeiro, o Madrid o Roma, o Buenos Aires o Barcelona, o Venecia o Bagdad o Istanbul, o Huelva o Lisboa o Toulouse, o, más cercano a nosotros, con San Cristóbal de las Casas, Jalapa, Pátzcuaro, La Paz, Guanajuato, Puerto Vallarta, Guadalajara, Zacatecas o Mérida. Y tantos otros puntos geográficos regados por México y el mundo que no admiten, naturalmente, el mínimo rango confrontador si aceptamos la evidente disimilitud, entre todos ellos, del suelo, el clima, la vegetación, la arquitectura y, con todo eso y otras cosas más, el factor idiosincrásico, sumado al asentamiento cultural peculiar de cada núcleo poblacional establecido en el globo terráqueo.

Por lo pronto, un viajero empedernido me ha dicho que mi tierra es paradisíaca. Tal vez él tenga razón, pues motivos sobran –creo yo- para confirmar este veredicto, en cierto sentido imparcial, ya que viene de un extranjero.

Ahora, aprovechando otro más de los puentes de asueto patrocinados por el gobierno mexicano, la ciudad está en completa calma. Es hora, entonces, de coger mi Sherpa roja y largarme a dar un recorrido por sus calles bajo esta aurora ni más ni menos que colimoteca. El aire de este abril es ligeramente fresco; fresco para un tropical como un servidor acostumbrado al calor –no tan extenuante, aclaro- del terruño. Pedaleo sin mucho esfuerzo sobre la ex aristocrática calzada El Cristero Desconocido y semeja que todos se fueron rumbo al mar, o a los ríos o a los volcanes o, en el último de los casos, a los portales del cercano Pueblo Blanco, pero no a la Comala de Rulfo sino a la de nosotros mismos, o sea, a la Comala real.

La ciudad está desierta, y hoy sí tengo, para mí solo, un carril autónomo sin riesgo para que mi Sherpa, pedaleándole mi alegre energía, se deslice con la tranquilidad de esta cautivadora mañana. De la misma manera, veo a mi ciudad fascinante. Perdón por el fervor, pero, ni modo, así la veo.

Es momento de enfilar hacia el parque El Libertador. No obstante, antes, haré un rodeo para visitar mi ex calle, la anteriormente señorial Calle de los Suspiros, con desembocadura en el IUBA, y que fue mi derrotero durante cinco años hasta que, el terremoto de 2003, la dejó convertida en ruinas y, con ello, le usurpó su señorío. Mi casa, de teja, adobe viejo y un extenso corredor, adjunta a la finca conocida como “la del Hule”, ese gigantesco árbol que sombreaba toda mi vivienda y otras aledañas, fue de las que dejaron únicamente una mancha negra de su anterior existencia en pleno centro de mi ciudad. Todo colimoteco, desde que toma conciencia de serlo, debe saber que vivirá en un triángulo donde, dice mi vecino El Fraile, la tierra se enoja cada 10 años. Aunado a la eterna compañía del Volcán de Lumbre, el cual, de vez en vez, nos asusta zarandeándonos la intimidad de nuestro miedo, advirtiéndonos que aún respira y que, un día inesperado, podríamos nosotros oler a azufre. Pero pensándolo bien, en este instante no deseo remover el polvo y los escombros que se metieron para siempre en tal remembranza que, por lo demás, también me sacude. En consecuencia, iré directo al parque, pasando por la adicción comercial de la Madero, (ahora abandonada), dándole la vuelta a ese hibridismo arquitectónico de los portales que circundan La Libertad, nuestro corazón céntrico convertido en jardín. Y de ahí hacia el Hidalgo, el teatro, o el emblema de las artes en la localidad, para, circulando junto al remozado Zoológico Metropolitano, arribar finalmente, luego de 2 horas de revitalizador pedaleo, al destino previsto.

Son las 9:00 de la mañana y el aire sigue estando ligeramente fresco. Percibo desde la antigua Estación Ferrocarrilera el parque El Libertador recién rehabilitado y su vegetación define la tropicalísima exuberancia tapizada de palmeras, parotas, laureles de la India, primaveras, crotos, bugambilias, mangos y el impecable verdor de sus prados. Sin poderlo evitar, ese perímetro me vuelve a deslumbrar por enésima vez. Parque hoy reluciendo hermosamente su soledad, entre el esplendoroso acompañamiento de la aquí resucitada diosa Flora. Coto desierto, dijimos, igual que las calles de mi provincia. Todos se han marchado quizá a donde advertimos. Cada 10 aproximados minutos, un solitario carro pasa enfrente del Archivo Universitario -edificio que antaño albergara al consulado alemán- a paso lento, como si a la vez estuviera recorriendo la ciudad para apenas conocerla y disfrutarla en esta holganza de abril.

Sí, partes de esta ciudad me siguen resultando seductoras. Ya en casa, tomo agua de coco con ginebra, hierbabuena y unas cuantas gotas de limón, mientras observo embelesado una fotografía de la Granada española hecha mora durante 8 siglos, enviada por mi ex amorosa Constanza Jo. Veldink. Ella, desde Londres, de donde es oriunda y conocedora de toda Europa, acaso simultáneamente esté gozando con una panorámica colimota que recibiera de mí hace algunos años. Por lo menos, el optimismo de mi parte permite figurarme, de nueva cuenta, cómo ella logró encantarse al visitarme por varios días en uno de sus paraísos preferentes de nombre Tepames. Aparte de que, en realidad, todos esos habitantes que yo he visto ahora por aquí están convertidos en siluetas casi imperceptibles, sin yo darme cuenta. De ahí que, en un inicio, me pareciera que ellos andaban de vacaciones. Yo, no tengo derecho a tales prerrogativas, igual a todas esas sombras. Creo ser asimismo una silueta. Después de todo, presiento que he abierto los ojos frente a un maravilloso acontecimiento.

