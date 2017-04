¿Deben los gobiernos subsidiar las artes?

(Parte 2)

Antes de tomar la decisión de subsidiar o no a las artes, debe existir, por parte del gobierno, el definirse a sí mismo qué es el “arte” y cuáles son los valores y beneficios intrínsecos que genera en un país, de manera tal que podamos ponderar los costos y beneficios de esta actividad. Posteriormente se debe tomar esa definición de “arte” e identificar las obras “artísticas” que se adecúan a este concepto, descartando las que no entran en él y, finalmente, el gobierno tendrá que evaluar y publicar las que considere como “mejores” opciones artísticas y culturales que puedan ser financiadas; un caso que sucede de manera similar con el desarrollo científico y tecnológico en México, mi país. Para este proceso, considero, como iniciativa, que es importante crear consejos autónomos conformados mayoritariamente por ciudadanos, incluyendo intelectuales, gente de cultura, representantes gubernamentales y de la iniciativa privada, que funcione de manera democrática, para así determinar a través de procesos de aplicación y evaluación más sencillos y transparentes, criterios más claros, una selección de los artistas y/o proyectos que serán financiados con los recursos públicos.

En algunos países existe un problema clave que los opositores de la cultura utilizan para argumentar en contra del subsidio: no se consume suficiente arte por parte de la sociedad y esto genera pérdidas en la recuperación de los recursos subsidiados. El economista Scitovsky (1972) concluye que el problema que refleja la “enfermedad de los costos” sobre la financiación de las artes no es de la economía, sino más bien de la escasa educación en las artes de la población que no permite que ésta disponga de las habilidades necesarias para entender, apreciar y disfrutar de las mismas. Por lo que el único argumento válido, según Scitovsky (1972), para la intervención pública en las artes, es la educación de la población en las mismas que le permita disfrutar y enriquecer su vida a través de ellas. Es decir, que la formación artística permite una mayor apreciación y valoración del arte por parte de los individuos; la sensibilización y la educación cultural temprana generan experiencias culturales duraderas en la población infantil, lo que motiva el consumo futuro (cuando adulto) de las artes y la cultura, y a su vez puede incidir en el surgimiento de nuevos artistas (Van Der Ploeg, 2006). Por lo tanto, debemos pensar en el apoyo financiero para las artes no como subsidio, sino como una inversión.

Sobre lo anterior, podemos concluir que la educación artística de la población infantil podría permitirnos a largo plazo hacer una reducción del apoyo estatal directo a las artes y la cultura, una vez que los individuos la incorporen en sus funciones de demanda, a través de su necesidad de consumo, y así poder trasladar a los consumidores la elección sobre qué actividades apoyar a través de una política cultural que presente beneficios adicionales en relación con los fallos del gobierno, el comportamiento de las organizaciones culturales frente al mercado, la captura de rentas y que la oferta cultural dé cuenta de las preferencias de la mayoría de la población y no de una élite cultural reducida. (Palma, Aguado, 2011)

En mi opinión, sí debe existir financiamiento a la cultura por parte de los gobiernos y debe iniciarse desde los primeros niveles educativos. Económicamente, las artes generan empleos y producen ingresos fiscales, estimulan la actividad empresarial, atraen fuertes entradas monetarias por medio del turismo cultural, producen una fuerza de trabajo de alta calidad y estabilizan los valores de la propiedad, además son una estrategia exitosa y sostenible para revitalizar las zonas rurales, los centros urbanos y las poblaciones que luchan contra la pobreza, pues hacen de los barrios lugares atractivos para vivir, visitar, trabajar y jugar. Ayudan a dar vida a áreas deterioradas, fortalecen tanto los mercados de viviendas residenciales como comerciales y son también un contribuyente dinámico al sector de la pequeña empresa. En materia cívica, fomentan la imaginación de los jóvenes, contribuyen al bienestar y al envejecimiento saludable y facilitan el éxito de los niños en la escuela. Muy importante también es destacar, que fomentan el desarrollo de pensamiento crítico, de comunicación y de habilidades de innovación; construyen puentes entre la gente, facilitan la comprensión intercultural y proporcionan un léxico común para construir relaciones en una sociedad cada vez más diversa y global. El arte es un gran generador de armonía en los espacios sociales y un promotor de bienestar y calidad de vida. Asimismo apoya al fortalecimiento de las democracias, involucrando a la población en el discurso cívico, proyectando temas importantes y alentando hacia la resolución participativa de problemas. Las artes permiten conservar la cultura y el patrimonio de las sociedades, y a su vez, transmiten las tradiciones a las futuras generaciones. En tiempos difíciles, cuando los estados enfrentan dificultades económicas, desastres naturales u otra adversidad, el arte se convierte en una poderosa fuerza para la recuperación y la curación, un beneficio que pocas otras industrias ofrecen. (NASAA, 2010).

