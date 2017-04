Mía Marín ‘desnuda’ la industria del sexo

La actriz porno revela los pormenores del entretenimiento para adultos y sus consecuencias

Infoecos/Colima.-

Tiene más de 152 mil seguidores en Twitter y es una de las actrices porno mexicanas más conocidas en el país. Se llama Mía Marín, es originaria de Guadalajara, Jalisco, tiene 22 años y estudia Administración de Empresas, pues su trashumante trabajo la lleva de un estado a otro a lo largo de la República Mexicana y otras latitudes.

“A mi corta edad le he batallado mucho, porque los amigos, la familia, no ven bien el trabajo al que me dedico. Porque lo ven como si estuvieras haciendo algo malo, como si no estuvieras ganándote el dinero honestamente. El entorno familiar es muy complicado. Yo viví con mi papá, mi mamá y mi hermana. Cuando empecé en este tipo de ambiente me tuve que independizar, porque es como una carga más para la familia”, expresa.

Dedicarse al entretenimiento para adultos ha impactado en gran medida a su núcleo familiar: “Mi mamá va por la calle, la apuntan y le dicen que si no le da vergüenza, y a mi hermana le pasa lo mismo. Mi papá es un hombre muy serio. No da comentarios. No te dice ‘hay me molestan que digan’; no. También es difícil porque ya no se ve igual. Serás muy su hija, serás todo, pero sí le batallas porque la comunicación se rompe. Ya no es más plática; ya nada más es ‘cuídate”.

Con los abuelos, con los tíos, expresa Mía Marín, sucede algo parecido. También la demás familia se va alejando, distanciándose cada vez más. Las conversaciones se apagan y paulatinamente se dejan de hablar. “Realmente pierdes mucha familia con este trabajo. Sufres por no tener a la familia; no porque no te apoyen, sino porque ya no es como antes, cuando tenía mucha comunicación con ellos”.

En entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Mía Marín expone que cuando eres actriz porno todos tus vínculos familiares se rompen. Igual con los primos, que ya la ven con el morbo, no exento de las ínfulas de presumirla con las amistades, sobre todo las masculinas. La cuestión social es también muy difícil, detalla la actriz, quien relata que ha sufrido insultos y acoso.

“Cambian mucho tus amistades. Hasta con los vecinos me ha pasado de que vas en la calle te insultan. Y la verdad es que es un trabajo que realmente me gusta, que disfruto, y la gente no lo ve así”.

—¿Has sufrido acoso?

“Algunas veces. Se da porque no les parece y lo que tratan es de acosar para hacerte sentir mal. Cuando uno como actriz porno nota los comentarios, lo que dice la gente a tus espaldas o hasta lo que de frente te dicen, realmente debes estar muy centrada en que es tu trabajo y lo estás disfrutando, y pues no le estás haciendo daño a la gente. Es algo que divierte tanto a hombres como mujeres”, afirma.

—¿Cuáles son las condiciones laborales de un actriz porno en México?

“Seguro social como tal, no. Porque no es como una empresa. Uno se puede dar de alta en el seguro, pero lo hace uno mismo. Está súper padre porque pasa algo y la empresa te respalda, te lleva apoyos, te asesora. O tú tienes tu personal de trabajo que te apoya. Ya no puedo ser exclusiva de una empresa cuando te quieren pagar 7 mil u 8 mil pesos por la exclusividad.

“Algunas actrices son exclusivas pero me ha tocado ver que batallan, en el sentido de que es la empresa la que consigue los shows, la empresa es la que los mueve, te debe autorizar muchas cosas. Entonces, realmente hay más afectaciones si tienes una exclusividad, porque te limitan. Y a lo mejor no ganas lo que quisieras porque es la empresa la que te mueve y no se mueve mucho: quiere vender muy caro, ver todo lo que le va invertir, seguridad, viáticos, lo que te va a dar; es ponerse de lado de ambos”, explica la actriz.

En su opinión, estar sin exclusividad le permite tener un mayor margen para decidir su trabajo: “Que si me contactan, se lleven un buen sabor de boca; que digan ‘la vuelvo a contratar porque me cayó súper bien. Pero sobre todo ser humilde. Porque sí vale la pena”.

En el relación al cine para adultos, Mía Marín aclaró que las escenas eróticas se deben disfrutar a todo momento, porque tanto la incomodidad como el gozo se pueden trasmitir por la pantalla, por lo que es importante siempre traslucir ese sentimiento de sinceridad, de disfrute para no generar un mal resultado.

Mía Marín comenta que como actriz porno, utiliza las redes sociales y plataformas digitales para promocionar su contenido erótico, lo cual en gran medida ha logrado implementar nuevas dinámicas para estar cerca de sus fans, a través de grupos de Whatsapp o Twitter, donde sus fan pueden estar al tanto de su vida.

Finalmente, la joven actriz invitó a todas aquellas personas que quieran pasar un momento de disfrute y relajación, asistan a su show, el cual se realizará hoy sábado en el club de caballeros “el despacho”.

Comentarios