La Liga MX programó cinco partidos a las 21:00 horas

Este fin de semana se empalmarán cinco partidos dentro de la jornada 17 del Clausura 2017, debido a que el reglamento indica que los partidos que definen el descenso se deben disputar el sábado a las 21:00 horas.

La Liga MX dio a conocer los horarios oficiales de la última fecha de la fase regular, donde destacan los cambios de horario y fecha de Tijuana, Monterrey y Atlas.

Tijuana vs Veracruz se jugará el sábado a las 21:00 horas tiempo del centro (19:00 horas tiempo local), mismo caso del juego Monterrey vs Monarcas en el estadio BBVA Bancomer, así como el cotejo Atlas vs Chiapas FC en el estadio Jalisco. Estos tres juegos involucran a las franquicias en peligro de descender.

Los otros dos partidos que se jugarán en ese horario (habitual para los que fungen de local) serán América-Pachuca en el estadio Azteca y Necaxa-Chivas en el estadio Victoria.

Completan la jornada el duelo Querétaro-Tigres a las 17:00 horas en el estadio La Corregidora, el León-Cruz Azul en el estadio Nou Camp a las 19:06 horas del sábado. Para el domingo se programó el cotejo entre Pumas y Puebla en CU a las 12:00 horas, mientras que por la tarde se jugará el Santos vs Toluca a las 18:00 horas.

