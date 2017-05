MicroOpinión

Celebro que se aprovechen los espacios de manifestación para hacer saber a las autoridades las necesidades más apremiantes de quienes tienen el valor de pelear por lo que consideran justo. Lo que no celebro, sin intención de ser un #GrammarNazi, es ver que en las lonas de algunos maestros habían sendos errores ortográficos. Si bien no son el grueso, me explico porqué su miedo a ser evaluados #LeerEsBueno.

