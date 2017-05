Aparece Eva Cadena en tercer video recibiendo dinero

Ciudad de México.-

La diputada mexicana Eva Cadena, quien no se presentó hoy a la Fiscalía que la investiga por supuestamente recibir recursos para el líder izquierdista Andres Manuel López Obrador, fue grabada una tercera vez en video al recibir dinero de unos empresarios para impulsar una ley del Congreso de Veracruz.

La excandidata a la presidencia municipal de Choapas (Veracruz) por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) protagonizó un tercer video, divulgado hoy por el diario El Universal, en el que varios empresarios le entregan 1 millón de pesos (53.248 dólares) para impulsar una ley a su favor.

“De lo que usted este… me prometió, bendito Dios que no fueron tres millones y medio, que nada más fue uno”, dice el supuesto empresario a Cadena, quien no compareció hoy a la citación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La diputada le precisa al empresario que la aprobación de la ley no va a estar para el día siguiente, ya que la Junta de Coordinación Política discute la aprobación del presupuesto solicitada por el gobernador.

Aunque en la grabación no se precisa la fecha del encuentro, el presupuesto para el estado de Veracruz fue aprobado en el Congreso local el pasado 30 de diciembre.

Pese a que el empresario le pide algo más a Cadena, quien le agradece que le entregue el dinero, la legisladora le explica que no puede ir más allá de modificar la ley, debido a que esa es su función como diputada de Veracruz.

Asimismo, Cadena reconoce que la modificación fue un compromiso “a modo” de los empresarios y no quiere tener problemas después: “Pues yo ya se las puse a modo, ahora sí. Cumplí mi compromiso y hoy quiero dejarlo claro porque no quisiera después tener problemas”.

