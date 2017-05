Emiten convocatoria para elegir Comité de la Feria Armería 2017

Infoecos/Armería.-

En sesión extraordinaria de Cabildo, los regidores en pleno aprobaron la convocatoria para elegir al Comité Organizador de la Feria Armería 2017, toda vez que el presidente municipal, Ernesto Márquez Guerrero, presentó un punto de acuerdo donde exhorta al cuerpo edilicio su aprobación para publicarla.

El alcalde refirió que es importante realizar acciones en las cuales participe la sociedad civil, para que sean los mismos ciudadanos quienes se organicen e involucren en todo lo que conlleva hacer eventos de esta festividad anual.

Por ello, Márquez Guerrero extendió una invitación a los ciudadanos del municipio que deseen participar como integrantes del Comité Organizador, el cual estará formado por un presidente, secretario, tesorero, administrador de plaza de toros, Comité Pro-Reina y Comisión de Eventos Culturales y Deportivos, debiendo nombrase un suplente para cada cargo.

Los requisitos: ser vecino del municipio de Armería, tener trayectoria reconocida en las áreas de la cultura, las tareas y las tradiciones del municipio, tener un modo honesto de vivir, no ser conyugue ni pariente por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del comité organizador, no tener litigios pendientes con los integrantes de los comités organizadores de ferias anteriores, no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales dolosos o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión de servicio público, el aspirante a presidente deberá presentar un proyecto de viabilidad económico de la feria 2017.

Las inscripciones se abren a partir de esta fecha y se cerrarán el día 12 de mayo, mismas que serán recibidas en la Secretaría del ayuntamiento de nueve de la mañana a dos de la tarde.

Cabe mencionar que el presidente del Comité de la Feria 2017 será electo por mayoría simple del Cabildo de Armería, que ratifique la propuesta hecha por el presidente municipal.

