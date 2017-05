Hablemos Derecho: Reforma electoral

(Segunda parte)

Continuando con nuestro análisis de las propuestas en materia electoral presentadas por los integrantes de la LVIII Legislatura, retomamos la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima propuesta por los diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, versando ésta sobre los siguientes puntos:

La reducción del número de diputados de representación proporcional. Según explican los legisladores en la exposición de motivos de su propuesta, consideran “pertinente y adecuada” la reducción del número de diputados plurinominales de nueve a cinco, para quedar integrada la legislatura con un total de 21 diputados por ambos principios.

Ello tomando en consideración que “según datos del censo 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Colima cuenta con 711 mil 235 habitantes, mientras que el estado de Baja California Sur tiene una población de 712 mil 29 habitantes, siendo el caso que en dicha entidad federativa el Congreso se integra con 21 diputados”.

Armonizar algunos preceptos de la Constitución conforme a las nuevas disposiciones electorales. Aunque la Constitución de Colima fue reformada en aspectos importantes en materia electoral en el año 2014, quedaron algunos artículos sin modificarse que resulta conveniente armonizar, siendo éstos los siguientes:

Artículo 22 que actualmente señala: “La demarcación electoral de los dieciséis distritos electorales uninominales, será la que señale el Código Electoral del Estado”. Sin embargo, como parte de los cambios en materia electoral derivados de la reforma de 2014, se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales”, por ende resulta importante que en nuestra Constitución local se armonice con la federal.

Artículo 28 que dispone: “El Congreso se renovará totalmente y cambiará su nomenclatura cada tres años. Se instalará el día 1 de octubre del año de la elección de los diputados de la nueva Legislatura.”. La frase “renovar totalmente” se volvería inaplicable en el caso de que uno o varios diputados fueran reelectos, pues la renovación ya no sería total, por ello los diputados iniciadores proponen la siguiente redacción: “El Congreso renovará sus integrantes cada tres años, adoptando el número progresivo que le corresponda y la denominación oficial de Legislatura. Se instalará el día 1 de octubre del año de la elección de los diputados de la nueva Legislatura”.

El párrafo sexto de la fracción I del artículo 86 Bis, que en materia de equidad de género estipula: “Para este último fin, deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa; tratándose de cargos de diputados por el principio de representación proporcional, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán incluir más del 50% de un mismo género.” Pues según señalan los proponentes no se contempla la hipótesis de que un partido político registre candidatos en un número impar de distritos, por ejemplo, en el caso de que un partido político decida participar solo en 15 de los 16 distritos electorales existentes, esta regla de equidad de género no se cumpliría estrictamente, igual sucede con lo dispuesto para la lista de diputados de representación proporcional cuyo número de origen es impar, por ello proponen que “si las fórmulas que presenten corresponden a un número par, deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa; en caso de que se trate de número impar, las propuestas serán alternadas y corresponderán hasta el 60% de un mismo género; tratándose de cargos de diputados por el principio de representación proporcional, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán incluir más del 60 % de un mismo género”.

Precisión de las condiciones en que deberá configurarse la causal de nulidad de las elecciones que se encuentra consignada en la fracción V, del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Los diputados del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” señalan respecto a este punto: “En el ánimo de consignar en el marco normativo local hipótesis jurídicas concretas inherentes a las condiciones en que debe desarrollarse el proceso electoral, se propone adecuar el contenido de la fracción V, del artículo 59, de la Constitución del Estado, en el ánimo de inhibir la presencia de figuras jurídicas abstractas en la regulación de los procesos electorales, máxime que dicho precepto se encuentra inserto en el capítulo “Del Poder Ejecutivo” y no se ubica precisamente en el apartado correspondiente a la regulación específica de los procesos electorales.” Situación que cobra relevancia dado que en Colima se han anulado dos procesos electorales por esta causal, lo que conlleva a la realización de nuevos comicios con todos los gastos que esto conlleva, sin que históricamente exista una variación en el resultado original.

En nuestra siguiente entrega continuaremos analizando las restantes iniciativas en materia electoral.

