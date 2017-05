Perspectiva: Edomex, entre la inmundicia y la desvergüenza

Alfredo del Mazo, del perverso grupo Atlacomuldo; Josefina Vázquez Mota, del PAN, su familia en el ojo del huracán; Delfina Gómez, quien quitó la alcaldía de Texcoco al PRI, que regrese el dinero que les quitó a los trabajadores de la alcaldía, para sostener a Morena; Juan Zepeda Hernández, del PRD, exalcalde de Netzahualcóyotl, con diversos cargos en la administración pública, y Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo. Los tres primeros son los que tienen posibilidades, pero en política, como siempre se dice, no hay enemigo pequeño. Los votantes son muy cambiantes ya en la urna.

En el Estado de México nace el caciquismo político que durante muchos años ha causado estragos en el país. El último abortado es Enrique Peña Nieto, quien llegó al poder después de repartir grandes canonjías a empresarios y millones en compra de votos, para manipular la voluntad popular. En la actualidad, se pretende hacer una inversión mayor, pues lo que menos quieren es perder la gubernatura, para seguir explotando el poder en provecho del grupo.

Pero Edomex ha estado en la inmundicia y la desvergüenza, por aquella alianza financiera Yarrington-Arturo Montiel y fortalecida y mantenida por Peña Nieto. Yarrington y Montiel hicieron una alianza financiera para aquellas aspiraciones que tuvo Montiel a la Presidencia. Y para ello desde Tamaulipas se envió a un operador político de todas las confianzas. Simón Villar, exdiputado federal y expresidente del PRI de Tamaulipas, quien se convirtió desde esas fechas en el enlace entre Yarrington y los políticos del Estado de México y se encargaba de llevar los dineros hasta Toluca, para la campaña de Montiel.

Pero cuando se le cayó el teatrito a Montiel, por aquella exhibida que le dieron a su capital económico, los apoyos económicos no se interrumpieron, es que ya habían llegado también a la campaña de Peña Nieto como candidato del PRI a la Gubernatura de Edomex. Una vez en la Gubernatura, Peña nombró a Villar como subsecretario de Gobernación y luego sería secretario de Educación con el actual gobernador Eruviel Ávila, titular de Conafe en el Gobierno federal y hoy coordinador regional de Alfredo del Mazo, según se sabe, encargado de organizar grupos de combate.

Pero cuando en el 2004, cuando hubo acusaciones de la Siedo, cuyo titular era José Luis Santiago Vasconcelos, en contra de Tomás Yarrington por proteger a gente malosa, Peña negó de inmediato y dijo que eran ataques a su partido y una acción orquestada por quienes querían perjudicarlo. Pero en el mes de mayo de 2012, cuando las acusaciones se empeoraron en una Corte texana en contra de Tomás Yarrington, Luis Videgaray deslindó al entonces candidato Peña, de los vínculos que mantuvieron por muchos años. El deslinde fue mediato, porque Enrique Peña mantuvo la alianza, al grado que la orden de aprehensión que existía en contra de Tomás Yarrington durmió el sueño de los justos por cuatro años, del 2012 y hasta noviembre de 2016, fue cuando la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien diera informes del fugitivo Yarrington.

Si Yarrington hablara saldrían a la luz pública muchas situaciones inconvenientes para el Presidente Enrique Peña y para el PRI, que está a punto de perder la Gubernatura del Estado de México (Edomex). Por eso los videos recibiendo dinero es una desesperación de los priistas, porque sienten que se les va viva la paloma. Si gana el PRI, ese estado seguirá en la inmundicia y en la desvergüenza. Si no me creen, al tiempo.

RETAZO

Por eso, cuando Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI a Edomex, habla que es necesario acabar con la impunidad y corrupción, no tiene calidad moral para hacerlo, cuando la alianza financiera Tomás Yarrington-Arturo Montiel-Peña, salpicando a Eruviel Ávila Villegas, no tuvo precedentes. Cuando se les vino el mundo encima, Peña Nieto ordenó desmarcarse. Si hablara Yarrington se conocieron muchas cosas del Gobierno federal. DE OTRO ASUNTO, a EVA CADENA no la engañaron, como se dijo en un principio, cobro un millón por arrear una Ley a conveniencia de unos empresarios, y de ahí seguramente vinieron las otras entregas, las que usted ya conoce por los videos. AYUNTAMIENTO, resulta que por violación al artículo 56 del Reglamento de Zonificación del municipio de Colima, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula la licencia de construcción de cinco departamentos ubicados por la calle Primo de Verdad, por lo que dicha construcción deberá ser demolida, esto como consecuencia de una inconformidad de 40 vecinos que, no obstante que estuvieron yendo con el Alcalde a expresar su malestar, el Alcalde soslayó y se empecinó en que la obra avanzara. Ante una autoridad sorda que bien sabía la violación al reglamento, pero que apoyó intereses pese a infringir la normatividad; los afectados no tuvieron otra alternativa que demandar al Alcalde ante el Tribunal de lo Contencioso, con los resultados jurídicos ya conocidos. Pues, bien, ahora el alcalde Héctor Insúa está en una situación complicada ante los dueños de los departamentos; puede ser demandado por daños y perjuicios por la demolición de la obra. No es la primera licencia que se da sin tomar en cuenta a los efectos. Esta de que hablo es una licencia comercial, que también llegará al Contencioso Administrativo, ya verán. Es todo por hoy.

